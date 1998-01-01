Правительство утвердило новый порядок расчета за лизинг и покупку иностранных самолетов

Правительство РФ утвердило временные правила расчетов за лизинг и покупку иностранных самолетов в 2022 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства, который цитирует «Интерфакс».

"Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте.

При этом расчеты будут производиться по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств", — говорится в пояснении к документу.

"Если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платеж будет осуществляться в национальной валюте государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях", — пояснили в правительстве.

Постановление разработано для реализации указа президента от 1 апреля "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами". Сообщалось, что этим указом президент, по сути, разрешил российским авиакомпаниям рассчитываться за аренду самолетов с лизингодателями из "недружественных" стран в рублях через счета в банках РФ.

Из текста постановления следует, что прежде всего оно касается взаиморасчетов с российскими лизингодателями, имеющими профильные дочерние компании, которые зарегистрированы в "недружественных" странах. Исторически сложилось, что российские лессоры сдавали в аренду иностранные самолеты через свои европейские "дочки" — в основном ирландские и кипрские. В связи с этим авиакомпаниям приходилось платить за лизинг не в рублях, а долларах или евро. Постановление позволяет им рассчитываться в рублях непосредственно с лессорами-резидентами РФ, - отмечает «Интерфакс».

Ввести подобные правила взаиморасчетов ранее предлагал "ВТБ Лизинг". Это "достаточно консолидированная" позиция в отрасли, говорил коммерческий директор компании Евгений Татаринов — в частности, ее поддержал Сбербанк.

Ряд западных стран в конце февраля объявили санкции против России в связи с военной операцией на Украине, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты должны быть возвращены иностранным лизингодателям.

По данным консалтинговой компании Cirium, более половины самолетов, которые используют российские авиаперевозчики, находятся в лизинге иностранных владельцев. По данным агентства IBA, крупнейший иностранный лизингодатель для авиакомпаний РФ — ирландская AerCap (152 самолетов), за ним идет SMBC Aviation Capital (входит в японскую группу Sumitomo, 36 самолетов), на третьем месте — Air Lease Corporation (США, 34 самолета). Среди крупнейших по доли рынка российских лессоров — ГТЛК (включая ирландскую "дочку" GTLK Europe — 95 самолетов), "ПСБ Лизинг" (77), "ВЭБ-лизинг" (76), "ВТБ Лизинг" (74), "СберЛизинг" (67).

/TOURBUS.RU