Новости Уфа, Коломна, Курск: участники конкурса «Мастера гостеприимства» провели экскурсии для вынужденных переселенцев Экскурсоводами стали участники новой программы «Послы гостеприимства», которая была запущена в 2022 год

Участники первого и второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – организовали ряд экскурсий с осмотром достопримечательностей Курской и Орловской областей, Республики Башкортостан, городов Коломна и Ростов-на-Дону, для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Экскурсоводами стали участники новой программы «Послы гостеприимства», которая была запущена в 2022 году. Послами названы 107 профессионалов туриндустрии, полуфиналистов и финалистов конкурса «Мастера гостеприимства», которые не только развивают туристическую привлекательность своих регионов, но и объединяют заинтересованных сферой гостеприимства людей в большие сообщества на местах. «Заряжать людей положительными эмоциями, удивлять и вдохновлять, открывать для гостей интересные места – основные задачи индустрии гостеприимства. «Мастера гостеприимства» всегда радушно встречают каждого, а главное, они готовы показать и рассказать о том, насколько прекрасна наша страна и каждый ее регион», – отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов. Послами гостеприимства были организованы культурно-познавательные экскурсии по самым интересным местам российских городов. Победитель конкурса «Мастера гостеприимства», кандидат исторических наук Роман Богатырев познакомил гостей из Донбасса с историей города Орла и его знаменитыми уроженцами. «При проведении экскурсии для гостей Орловщины было приятно наблюдать живой интерес к истории города и нашего края. Участники задавали вопросы, фотографировались на фоне памятников и архитектурных построек», – отметил Роман. В Курской области полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства» Анастасия Золотарева сделала акцент на культурно-исторических достопримечательностях и православных святынях: «Посетили Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы мужскую пустынь, усадьбу А.А. Фета, где самые маленькие экскурсанты покатались на повозке, запряженной осликом. Также всем понравилась обзорная экскурсия по историческому центру города. Наши экскурсии уже охватили более 100 человек, в ближайшее время планируем организовать дополнительные экскурсии ещё для 500 гостей». Ирина Сазоненко, полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства», познакомила гостей с древними воинскими традициями города Коломны как пограничной средневековой крепости. Дети и их педагоги из города Петровское были очарованы красотой башкирской столицы и оценили местный стритфуд. Их проводником стала победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Лейсан Сулейманова: Экскурсию по знаковым местам южной столицы России для вынужденных переселенцев организовал финалист конкурса «Мастера гостеприимства» Константин Малышев совместно с экскурсоводами из региональной команды по студенческому туризму «Студтуризм.ЮФУ», реализуемой на базе Южного федерального университета. «Хочу сказать ребятам, в частности Анастасии Стрельцовой и Евгению Дробину, спасибо за отклик и поддержку. В ходе экскурсии наибольшее впечатление на гостей из Донбасса произвела набережная Дона. Причалы прогулочного флота, корабли и теплоходы, памятники и интересные арт-объекты, сидящие на берегу рыбаки и крик чаек…всё это погрузило их в ростовскую атмосферу. Обязательно продолжим такой интересный формат наших встреч!», – рассказал Константин. Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов добавил, что в городах, принимающих переселенцев, продолжается организация бесплатных экскурсионных прогулок и поездок. Ещё одной активностью для гостей регионов станут тематические интеллектуальные игры по культуре, литературе, искусству и туризму, которые сейчас разрабатываются послами гостеприимства. А некоторые из мастеров готовят для вынужденных переселенцев брендированную сувенирную продукцию своих регионов, которую гости получат на память.

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