К команде «Мастеров гостеприимства» присоединились новые наставники

К команде конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», присоединяются новые наставники и партнеры – самые яркие кадры и организации индустрии туризма.

На протяжении всех этапов конкурса участников будут поддерживать наставники – профессионалы туристической индустрии, знаменитые отельеры и рестораторы, туроператоры, руководители компаний сферы туризма и сервиса, представители органов власти, курирующие развитие территорий.

Они будут помогать Мастерам в решении региональных кейсов, связанных с перспективами развития туристской отрасли в субъектах, делиться своим опытом, проводя открытые лекции и мастер-классы.

«С каждым годом наш конкурс динамично развивается, а команда «Мастеров гостеприимства» растет. К нам присоединяются не только новые интересные эксперты и наставники, но и расширяется список партнеров. Именно они дают возможность победителям получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей, организационную, методологическую, медиа поддержку своих инициатив», – уточнил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

В новом сезоне конкурса участники будут пробовать свои силы в четырех направлениях: «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма». В каждом из них наставниками станут лучшие в профессии. Они готовы поделиться с участниками секретами и тонкостями работы и с нетерпением ждут очных встреч с Мастерами.

«В прошлом году мы принимали финал конкурса, а трое нижегородских представителей туриндустрии вошли в число финалистов. Сейчас внутренний туризм получил дополнительные возможности развития, и я уверен, что проект поможет оформиться новым идеям. Кроме того, в рамках конкурса формируется сообщество профессионалов, а найти партнеров и единомышленников для реализации своих инициатив даже важнее, чем победить», – говорит губернатор Нижегородской области, наставник направления «Развитие территорий» Глеб Никитин.

«В команде Мастеров мы ждем инициативных, пробивных, гибких, готовых к свежим нестандартным подходам людей. В участниках хочется видеть стремление к позитивным изменениям – в себе, в своем регионе, в России! Молодые люди должны быть готовы брать на себя ответственность за реализацию этих изменений. Также важно получать настоящее удовольствие от того, что ты делаешь. Тогда и глаза будут гореть, и деятельность будет приносить удовольствие, и польза будет неоценима!», – отметил советник руководителя Федерального агентства по туризму, наставник направления «Будущее туризма» Дмитрий Покровский.

«Одна из важных задач конкурса – привлечение инициативной, творческой и увлеченной молодежи со всей страны. Сегодня креативная энергия нужна туротрасли, как никогда: туризм перестраивается, ему необходимы эффективные и перспективные кадры, а также новые it-решения, которые, с высокой долей вероятности, получат поддержку.

В Российском союзе туриндустрии, в том числе для этого, работает комиссия по стартапам и проводится конкурс инновационных проектов MITT Travel Start. Финалисты получают премии и возможности для продвижения», – поделился президент Российского союза туриндустрии, наставник направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» Андрей Игнатьев.

«Для меня Мастер гостеприимства – это предприниматель, хорошо понимающий современные технологические тренды, знающий, как устроена туриндустрия. На этом стыке он и создает продукты, несущие дополнительную ценность для туристов. Интересно познакомиться с участниками-основателями проектов, посмотреть, какие новые решения появились на рынке.

В рамках деятельности Комиссии по стартапам РСТ мы видим большой интерес к технологическим стартапам от туристических компаний, которые заинтересованы в увеличении эффективности бизнеса, повышении уровня сервиса и предоставлении дополнительных услуг. Мир вокруг очень быстро меняется, и я уверен, что в ближайшие пять лет туристическую индустрию ждет взрывной рост, который обеспечат основатели новых стартапов», – рассказывает сооснователь сообщества тревел предпринимателей Travel Startups, руководитель Комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии, наставник направления «Стартапы и прорывные идеи в туризме» Леонид Пустов.

В числе наставников конкурса «Мастера гостеприимства» - также губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов, генеральный директор парка культуры и отдыха им. Максима Горького Павел Трехлеб, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин, генеральный директор Travel Business School Анна Гуринчук, Административный директор ANEX Tour Александра Дмитриева, президент Международного эногастрономического центра (МЭЦ) Леонид Гелибтерман, владелец компании Gradova Group Hotels, генеральный директор Лодж-отеля «Байкальская Резиденция», Резиденции «Сареево Ресорт», Hilton Garden Inn Moscow Красносельская Оксана Градова, генеральный директор ООО «Бизнес Диалог» Анатолий Кицура, коммерческий директор туроператора Алеан Оксана Булах, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, основатель и руководитель академии отельеров Hotel Business Academy, основатель форума отельеров Hotel Business Forum Алексей Волов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, глава группы компаний Emerging travel group Феликс Шпильман, генеральный Директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент» Наталья Обыдённова, генеральный директор ООО «ТТ-ТРЭВЕЛ» Тарас Демура и другие.

Полный перечень наставников: https://welcomecup.rsv.ru/mentors.



