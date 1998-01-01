Зарина Догузова: «Этим летом чартеры отправятся почти во все федеральные округа страны»

Туроператоры в этом сезоне запустят чартерные программы почти во все федеральные округа России, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе вчерашней презентации летних туристических маршрутов, которую она правила совместно с гавами рядп регионов.

"При формировании полетных программ мы ориентировались на пожелания наших туристов. Помимо любимого всеми юга, наши граждане хотят открывать для себя новые интересные направления, пробовать новые форматы отдыха. Поэтому мы в этом сезоне постарались расширить географию, и у нас представлены практически все федеральные округа.

В этом году чартеры стартуют не только из Москвы, но и из Петербурга. Появились интересные внутрирегиональные маршруты, скажем, внутри Дальневосточного федерального округа и внутри Сибирского", — рассказала она в ходе презенации.

«Чартеры — это готовые «под ключ» туры в 1,5-2 раза дешевле рынка за счет федеральной субсидии», - добавила г-жа Догузова.

Как отметила Зарина Догузова, с апреля стартует чартерная программа в Татарстан, летом полетят чартеры в Алтайский край и республику Алтай, в Карелию, также на Дальний Восток. Она добавила, что новинкой сезона станут рейсы на Сахалин и Камчатку.

"И абсолютная новинка сезона – чартерная программа на Кавказ. У нас две республики – Дагестан и Чечня. На Кавказ надо ехать за активным отдыхом на природе, яркими впечатлениями, культурой и вкусной кухней", — сказала она.

Глава Ростуризма добавила, что в этом сезоне появятся новые межрегиональные связки. По ее совам, чартеры на Алтай полетят не только из Москвы, но и из Красноярска. "Очень интересная связка появляется между Камчаткой и Владивостоком. Причем туристы смогут летать в обоих направлениях", — сказала она.

Как напомнила Зприна Догузова, одно из важнейших направлений работы ведомства – это повышение ценовой доступности внутренних направлений. Для этого Ростуризмом была запущена программа туристического кешбэка, а также востребованная и бизнесом, и регионами программа по субсидированию чартерных поездок.

/TOURBUS.RU