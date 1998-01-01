Греция отменяет большинство антикоронавирусных мер

Перед стартом летнего сезона греческие власти, как и обещали, объявили о снятии большинства ограничений, связанных с коронавирусом. Так, с 1 мая до 31 августа отменяется требование предъявлять при входе в общественные места и объекты торговли сертификаты о прививках и справки о перенесенном COVID-19, - сообщает сегодня АТОР.

Об этом в среду, 13 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Греции Танос Плеврис.

«С 1 мая по 31 августа отменяется требование предъявлять справки о прививках или перенесенном заболевании. Это означает также, что там, где был обязательным тест, его не нужно будет делать», – пояснил министр.

Новые решения по поводу продления или прекращения этой меры будут приниматься 1 сентября.

На период летнего сезона снимаются ограничения по заполняемости общественных мест: рестораны, магазины и спортивные объекты могут работать со 100% загрузкой.

С 1 июня в Греции отменяется масочный режим в закрытых помещениях, за исключениями тех, которые будут уточнены в следующих совместных министерских решениях. Пока неясно, останутся маски, например, в общественном транспорте или в супермаркетах.

По информации Ассоциации туроператоров, обещаны изменения и в правилах въезда, но они не коснутся привитых отечественными вакцинами россиян. Так, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об отмене европейского ковид-сертификата о прививках для въезда в Грецию.

Сейчас в страну могут въехать все – и привитые, и непривитые: всем, начиная с 5 лет, нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте (не старше 72 часов) или отрицательном результате экспресс-теста (антиген-тест) не старше 24 часов, на английском языке с данными загранпаспорта.

Заполнение формы PLF в Греции отменено с 15 марта.

АТОР также напоминает, что из-за международных санкций прямое авиасообщение между Россией и Грецией приостановлено. Добираться до Греции (Афины) придется с пересадкой в Стамбуле, Каире или Ереване. Билет с вылетом в начале июня обойдется от 29 тыс. р. на одного пассажира в одну сторону.

Также Air Astana с 1 июня запустит прямой рейс из Нур-Султана и Алматы на Крит. Билет с вылетом в начале июня – от 351 евро в одну сторону.

/TOURBUS.RU