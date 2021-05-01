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Сеть RIU перестала работать с российским рынком

Новые бронирования не принимаются, сайт компании заблокирован для российских пользователей

Как сообщила Ассоциация туроператоров, отели сети RIU перестают работать с российским рынком. С 13 апреля и до дальнейшего уведомления новые бронирования приниматься не будут. Сообщение с таким содержанием 12 марта получили в компании ПАКС. Представители RIU Hotels & Resorts заверили специалистов ПАКС в том, что гости, имеющие на руках ваучеры RUI, смогут беспрепятственно провести запланированный в отелях сети отдых. Однако новые бронирования от россиян пока подтверждаться не будут.

Международная сеть уже закрыла доступ к своему сайту из России в связи с прекращением приема бронирований, зайти на сайт можно только через VPN. Забронировать тур невозможно, как туроператорам, так и самостоятельным туристам. Закрыта и бонусная программа.

Между тем официального сообщения от RIU Hotels & Resorts на эту тему пока не поступало.

Туроператоры - члены АТОР говорят, что есть альтернативы отказавшимся от российского рынка отелям, но все же известие очень печальное. Ведь, отели RIU пользовались популярностью у россиян. Они занимали лидирующие позиции в предпочтениях российских туристов в Мексике, Доминикане, пользовались спросом отели сети в на Мальдивах, Шри-Ланке.

«Пока же, сообщает АТОР, туркомпании в лице ПАКС, Maldives Bonus, ICS Travel Group, «Мальдивиана», «Пантеон», «Арт-Тур», «Слетать.ру» и «ОСА-тревел»" составили коллективное письмо и отправили его руководству RIU Hotels & Resorts.

В письме в частности говорится: «Уже некоторое время российский туристический рынок получает тревожные новости о приостановке деятельности бренда RIU Hotels на российском рынке и приеме русских туристов на некоторых курортах бренда.

Мы считаем этот шаг неприемлемым в современном мире. Подобные действия нарушают принципы равноправия и уважения человеческого достоинства по национальному признаку и нарушают права множества международных конвенций и законов, таких как «Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации», Всеобщая декларация прав человека и «Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации», а так же свидетельствует о двойных стандартах.

Мы хотели бы напомнить, что туризм и сфера гостеприимства призваны укреплять международное связи и сотрудничество, стоять вне политики и исключать любые рассовые предубеждения. Отношения между брендом и российским рынком успешно складывались на протяжении многих лет, сотни тысяч туристов посетили курорты RIU и подобные шаги могут быть необратимы, а так же отрицательно сказаться на репутации самого бренда.

До формирования вашей окончательной позиции мы призываем вас принять взвешенное обдуманное решение, которое не навредит сотрудничеству, отрасли и не повлечет кризис отношений бренда и русского рынка».

/TOURBUS.RU

