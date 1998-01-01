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13 апреля
На продление программы кешбэка дополнительно выделят 3,5 млрд рублей

Кроме того, для посещающих Дальний Восток кешбэк увеличат в два раза


 

Правительство РФ дополнительно выделит 3,5 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка, заявил премьер Михаил Мишустин, которого цитирует «Интерфакс».

"Выделим дополнительное финансирование на возврат гражданам части стоимости путевки", — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.

 

Г-н Мишустин напомнил, что правительство решило продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля, что позволит еще не менее 1,5 млн россиян воспользоваться ею. "Направим на реализацию такой меры 3,5 млрд рублей", — добавил премьер.

 

По данным знакомых с ситуацией источников АТОР, эта сумма будет добавлена к ранее выделенным 5 млрд. Итого финансирование по году на данный момент составляет 8,5 млрд рублей, большая часть из которых – порядка 6 млрд – по данным собеседника издания, уже выбрана.

 

Напомним, что Ростуризм 15 марта возобновил распродажу туров с кешбэком, акция продлится до 15 апреля. В ее рамках туристы могут получить кешбэк до 20% стоимости тура или размещения в отеле, но не более 20 тыс. рублей. Продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей. Оплатить ее нужно картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности.

 

Также вчера стало известно президент Путин поручил правительству в два раза увеличить туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток.

"Мы будем развивать все направления деятельности, будем развивать туризм, в том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я попросил правительство увеличить в два раза кешбэк для тех, кто в Дальневосточный регион приехал", — сказал г-н Путин в ходе встречи с рабочими космодрома "Восточный".

"Будем создавать условия, чтобы дешевле можно было приезжать на Дальний Восток", — добавил он.

/TOURBUS.RU


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