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13 апреля
Egypt Air назвала новую дату начала рейсов Москва — Каир
Вместо 9 апреля авиакомпания начнет рейсы в Россию 15 апреля
Авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении авиасообщения между Каиром и Москвой с 15 апреля, рейсы будут выполняться ежедневно, сообщает портал Sada El Balad.
"Авиакомпания возобновляет рейсы между Каиром и Москвой MS729/MS730, начиная со следующей пятницы, 15 апреля. Рейсы будут выполняться ежедневно на Boeing 737-800", — пишет издание, которое цитирует «Интерфакс».
В Egypt Air напомнили пассажирам, у которых есть брони авиабилетов, а также тем, кто только планирует их приобрести, что следует обращаться в центр обслуживания клиентов или в место, где билеты были приобретены.
Стоимость билета из Москвы в Каир и обратно на 19 апреля начинается от 55,5 тыс. рублей с багажом.
Вылет из Каира в 9:30 по местному времени, прибытие в Москву (Домодедово) – в 15:55. Время в пути: 5 часов 25 минут.
Из Москвы EgyptAir вылетает в 16:55 по местному времени, прибытие в Каир – в 21:25. Время в пути: 5 часов 30 минут.
В начале марта Egypt Air приостановила прямые рейсы между Москвой и Каиром из-за проблем со страхованием своих самолетов для полетов в Россию после введения США и Евросоюзом санкций против отечественной авиаотрасли. Авиакомпания планировала возобновить полеты 9 апреля, но этого не произошло.
По данным источников в туроператорской среде, одной из причин переноса сроков возобновления полетов из Каира в Москву с 9 апреля на 15 апреля стала низкая загрузка рейса.
Как сообщал ранее АТОР, поскольку Egypt Air является государственной компаний, то на нее распространяется действие закона о компаниях госсектора. Этот документ предусматривает, что гарантом деятельности госкомпаний выступает само правительство Египта.
На этом основании комитет по планированию и бюджету парламента Египта 30 марта одобрил законопроект, который дает право министерству финансов от имени правительства Египта выступить гарантом в обеспечении страховых обязательств Egypt Air при выполнении рейсов в аэропорты РФ.
Гарантия действует с даты вступления закона в силу до тех пор, пока страховые и перестраховочные компании не возобновят страхование рейсов Egypt Air в Россию.
/TOURBUS.RU
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