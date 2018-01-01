Из России в Анталью в апреле полетят семь авиакомпаний

Российские туроператоры запустили полетные программы в Турцию, для которых используют самолеты двух турецких и пяти российских авиакомпаний, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Первые чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали 9 апреля. Рейс в Анталью по заказу туроператора "Библио-Глобус" выполнила российская авиакомпания Red Wings. Программа, как запланировано, продлится до 26 октября с частотой вылетов 1-3 раза в неделю", — сообщает АТОР.

По ее информации, туроператор Coral Travel будет возить своих туристов в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы и регионов на рейсах турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines, а также российской PegasFly.

"На всех запланированных рейсах у компании – собственные блоки мест. Полетная программа на Turkish Airlines в Анталью из Москвы стартовала 10 апреля, из Петербурга – 11 апреля. Из Уфы старт запланирован на 28 апреля, из Казани и Екатеринбурга – 29 апреля. В Даламан туроператор будет летать из Москвы, Петербурга, Казани и Екатеринбурга начиная с 25 апреля. Из тех же городов заявлены рейсы в Бодрум начиная с 24 апреля", — отмечают в ассоциации.

Программа на Pegasus Airlines из Москвы в Анталью стартовала также 12 апреля. Купить тур на неделю в отель "все включено" можно от 72,8 тыс. рублей на двоих. С 15 апреля из Москвы в Анталью можно будет добираться и рейсами PegasFly, купить тур можно от 75,2 тыс. руб. на двоих.

"Туроператор FUN&SUN с 15 апреля предлагает туры в Анталью с перелетом из Москвы на рейсах Pegasus Airlines по цене от 32 тыс. рублей за человека в двухместном номере. С 29 апреля к ним добавятся блоки мест на рейсах Turkish Airlines, а также регулярные рейсы Red Wings или авиакомпании "Россия". С 1 мая компания повезет туристов в Анталью на рейсах авиакомпании "Ямал" из "Домодедово", — добавили в АТОР.

Туристам из регионов туроператор предлагает туры на блоках мест на рейсах Turkish Airlines из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Уфы, а также на блоках мест и собственных рейсах Red Wings из Сочи, Екатеринбурга, Казани, Самары, Уфы.

Как сообщает АТОР, полетная программа "Интуриста" из Минеральных Вод в Анталью на рейсах авиакомпании "Азимут" стартует 28 апреля. Купить тур можно от 47, 9 тыс. рублей на человека. Туроператор также предложит туры на базе рейсов других перевозчиков, в том числе с вылетом из Москвы.

"PEGAS Touristik повезет туристов в Анталью, Бодрум и Даламан из Екатеринбурга, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга рейсами Turkish Airlines и PegasFly с 15 апреля. Полетная программа в Анталью на крыльях Pegasus Airlines запланирована с 29 апреля по 6 ноября", — добавили в АТОР.

Туристы ANEX Tour, по ее данным, смогут летать в Турцию с 12 апреля из Москвы в Анталью на Pegasus Airlines, а с 15 апреля – на Turkish Airlines. С конца апреля на курорт можно будет долететь из Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга. Стоимость туров с вылетом 15 апреля начинается от 97,7 тыс. рублей на двоих при размещении на 7 ночей в отеле 4* "все включено".

/TOURBUS.RU