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12 апреля
Визовые центры Болгарии перестали принимать консульские сборы
Сейчас подать документы на визу в Болгарию могут заявители, которые освобождены от уплаты сбора
Визовые центры Болгарии в России приостановили прием заявлений на визы с оплатой консульского сбора, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров
По сообщению визового провайдера VFS Global, с 25 марта по техническим причинам визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах России не принимают заявления с оплатой консульского сбора. Как долго продлится техническая заминка и с чем она связана, в VFS не комментируют.
По информации АТОР, на текущую дату подать документы на визу в Болгарию могут только категории заявителей, которые освобождены от уплаты консульского сбора (таких категорий 14, включая детей до 12 лет).
В этом случае этим категориям заявителям можно подать документы в визовые центры без ограничений: предварительная запись на подачу в данных случаях не требуется.
У россиян есть два варианта оформления виз в Болгарию, минуя визовый центр. Во-первых, подать документы на визу можно через аккредитованных туроператоров при бронировании пакетного тура, наземных услуг или авиабилетов.
Во-вторых, россияне могут лично обратиться за визовыми услугами в Консульства Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Консульства работают в штатном режиме. Условия подачи документов в консульствах не менялись.
Также АТОР добавляет, что въехать в Болгарию можно по многократной действующей шенгенской визе, по национальной визе Кипра, Румынии или Хорватии.
/TOURBUS.RU
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