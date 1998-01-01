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Запрет на полеты в 11 аэропортов юга России продлен до 19 апреля

Росавиация продлила запрет на полеты уже в восьмой раз

Росавиация в восьмой раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 19 апреля, - сообщает «Интерфакс».

"До 19 апреля 3:45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, заверили в ведомстве.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля.

Туристическая инфраструктура юга России, в частности регионов с закрытыми аэропортами, работает в обычном режиме и готовится к приему туристов, сообщила ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, активно идет подготовка к летнему сезону. Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей", — написала она в своем телеграм-канале.

Как отметила Зарина Догузова, чтобы доехать до места отдыха в регионы с закрытым аэропортами можно воспользоваться ближайшими работающими авиаузлами и далее воспользоваться наземным транспортом. Также РЖД запустили до труднодоступных курортов дополнительные поезда.

/TOURBUS.RU