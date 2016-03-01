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12 апреля
Четыре туроператора начинают сегодня полеты в Анталью на крыльях Pegasus Airlines
Блоки мест на рейсах турецкого перевозчика взяли Aneх Tour, Coral Travel, Pegas Touristik и Fun&Sun
По информации Ассоциации туроператоров, четыре крупных туроператора по Турции взяли блоки мест на рейсах турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, которая возобновляет полеты из России. Туры на курорты Антальи формируются с ежедневными вылетами из Москвы начиная с 12 апреля.
Как сообщили АТОРу в ANEX Tour и Coral Travel, эти туроператоры договорились с авиакомпанией Pegasus Airlines о блоках мест для своих туристов на прямых рейсах из Москвы в Анталью (Москва (Домодедово) – Анталья, рейсы РС1581 / РС1580). По информации источников редакции, блоки на этих рейсах берет и туроператор PEGAS Touristik.
Туры из Москвы на крыльях Pegasus Airlines доступны начиная с 12.04. Туроператор имеет блоки мест на регулярных рейсах PC 1581 / PC 1580 (вылеты ежедневно из аэропорта Домодедово).
Туроператор FUN&SUN ( ранее - TUI Россия) также сообщил о наличии блоков мест по маршруту Москва – Анталья – Москва на регулярных рейсах авиакомпаний Pegasus Airlines и Turkish Airlines,
Программы вылетов на Pegasus Airlines у туроператоров интересны уже хотя бы отличными слотами в Домодедово: они обеспечивают то, за чем гоняются многие туристы – это удобный утренний вылет (7.40 утра из Москвы) и вечерний возврат (в 20.45 вылет из Антальи).
Немаловажно и то, что в стоимость пакетных туров на Pegasus Airlines у туроператоров уже входит включенный багаж 20 кг и ручная кладь 5 кг.
Сейчас на сайте Coral Travel по акции можно забронировать тур с вылетом 14 апреля в отель 5* в Анталье с питанием «все включено» на 7 ночей за 87 402 р. на двоих.
У ANEX Tour стоимость недельного тура в Турцию с вылетом из Москвы рейсом Pegasus Airlines на майские праздники (вылет в Анталью 29 апреля, 7 ночей) в отель 5* с питанием все включено начинается от 141 900 р. на двоих.
Туры на Pegasus Airlines у FUN&SUN доступны также с 12 апреля по цене от 53 тыс. рублей за человека в номере DBL.
Рот этом АТОР отмечает, что приведенные цены сейчас несколько ниже, чем цены на аналогичные туры с перевозкой на блочных местах Turkish Airlines. Например, стоимость тура FUN&SUN на Turkish Airlines начинается от 67 тыс. рублей за человека в номере DBL, туры доступны с 29 апреля.
/TOURBUS.RU
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