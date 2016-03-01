Четыре туроператора начинают сегодня полеты в Анталью на крыльях Pegasus Airlines

По информации Ассоциации туроператоров, четыре крупных туроператора по Турции взяли блоки мест на рейсах турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, которая возобновляет полеты из России. Туры на курорты Антальи формируются с ежедневными вылетами из Москвы начиная с 12 апреля.

Как сообщили АТОРу в ANEX Tour и Coral Travel, эти туроператоры договорились с авиакомпанией Pegasus Airlines о блоках мест для своих туристов на прямых рейсах из Москвы в Анталью (Москва (Домодедово) – Анталья, рейсы РС1581 / РС1580). По информации источников редакции, блоки на этих рейсах берет и туроператор PEGAS Touristik.

Туры из Москвы на крыльях Pegasus Airlines доступны начиная с 12.04. Туроператор имеет блоки мест на регулярных рейсах PC 1581 / PC 1580 (вылеты ежедневно из аэропорта Домодедово).

Туроператор FUN&SUN ( ранее - TUI Россия) также сообщил о наличии блоков мест по маршруту Москва – Анталья – Москва на регулярных рейсах авиакомпаний Pegasus Airlines и Turkish Airlines,

Программы вылетов на Pegasus Airlines у туроператоров интересны уже хотя бы отличными слотами в Домодедово: они обеспечивают то, за чем гоняются многие туристы – это удобный утренний вылет (7.40 утра из Москвы) и вечерний возврат (в 20.45 вылет из Антальи).

Немаловажно и то, что в стоимость пакетных туров на Pegasus Airlines у туроператоров уже входит включенный багаж 20 кг и ручная кладь 5 кг.

Сейчас на сайте Coral Travel по акции можно забронировать тур с вылетом 14 апреля в отель 5* в Анталье с питанием «все включено» на 7 ночей за 87 402 р. на двоих.

У ANEX Tour стоимость недельного тура в Турцию с вылетом из Москвы рейсом Pegasus Airlines на майские праздники (вылет в Анталью 29 апреля, 7 ночей) в отель 5* с питанием все включено начинается от 141 900 р. на двоих.

Туры на Pegasus Airlines у FUN&SUN доступны также с 12 апреля по цене от 53 тыс. рублей за человека в номере DBL.

Рот этом АТОР отмечает, что приведенные цены сейчас несколько ниже, чем цены на аналогичные туры с перевозкой на блочных местах Turkish Airlines. Например, стоимость тура FUN&SUN на Turkish Airlines начинается от 67 тыс. рублей за человека в номере DBL, туры доступны с 29 апреля.

/TOURBUS.RU