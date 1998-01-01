Швеция и Дания снова выдают россиянам туристические визы

Для въезда в две скандинавские страны российским туристам больше не нужны ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации

Дания и Швеция официально подтвердили снятие всех ограничений на въезд россиян и возобновили прием документов на все типы виз, включая туристические, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Так, Дания с 29 марта сняла ограничения на въезд для всех путешественников, независимо от страны их происхождения и статуса вакцинации. О том, что указанные правила распространяются и на граждан России, сообщает Посольство Дании в Москве.

«На данный момент более не действуют никакие ограничения на въезд в Данию, связанные с коронавирусом. ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции после въезда», – говорится в информации датской дипмиссии.

С апреля Посольство Дании в Москве рассматривает визовые заявления в обычном порядке.

«Подать заявление можно на любую категорию визы – никаких ограничений нет», – подчеркивают в дипведомстве.

Стандартное время рассмотрения заявлений на визу в Данию для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (без учета доставки паспорта). Подать заявление на визу в Данию можно в визовых центрах оператора VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге и еще 14 городах России, а также в Алматы и Минске.

В Посольстве Дании напоминают российским туристам, что платежные системы Visa и MasterCard приостановили оказание услуг российским банкам. Россиянам рекомендуют приобретать наличную валюту перед поездкой, чтобы избежать трудностей во время пребывания в Дании.

С 1 апреля россияне могут совершать и туристические поездки и в Швецию – без карантина, справок о прививках и тестах при въезде, сообщает Посольство Швеции в Москве. Запрет на въезд в Швецию снят, в связи с чем визовые центры VFS Global в России возобновили прием документов на визы в Швецию в Москве и 18 городах.

В сообщении шведского посольства отмечается, что срок рассмотрения визовых заявлений может быть больше, чем обычно, поскольку «многие люди хотят путешествовать». По этой причине количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы в России, будет ограниченным. Заявку на визу в Швецию можно подавать за 6 месяцев до запланированной поездки, но не позднее, чем за 14 дней до въезда.

В иностранной также напомнили, что действие части Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией приостановлено с 28 февраля 2022 г. Поэтому тем, кто обращается за деловой визой, имеет дипломатический паспорт или собирается совершить официальный визит в Швецию, придется оплатить консульский сбор в размере 80 евро (было 35 евро) и предоставить дополнительные документы к заявлению.

Как напоминает АТОР, для российских туристов также открыты Исландия и Норвегия: для въезда и в эти северные страны не нужны сертификаты и тесты. Однако Норвегия пока не выдает краткосрочные визы россиянам для поездок с туристическими целями.

Единственной из стран Северной Европы, которая остается закрытой для массового туризма из России, является Финляндия. Соседняя страна продлила действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 8 мая (ранее они действовали до 10 апреля).

В октябре 2021 года Финляндия возобновила выдачу виз для двух новых категорий россиян: отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

Как напоминает также АТОР, Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, так что прямым рейсом добраться в страны Скандинавии невозможно. Предстоит лететь с пересадками через Турцию (Стамбул, Анталья) или аэропорты Ближнего Востока (Дубай, Абу-Даби, Доха).

/TOURBUS.RU