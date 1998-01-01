«Библио-Глобус» ставит чартеры в Турцию и Египет из Северной столицы

Как сообщает АТОР, туроператор «Библио-Глобус» расширяет географию вылетов в Турцию и Египет. К полетным программам из Москвы добавляются перелеты из Санкт-Петербурга.

Так, с 16 апреля открывается туристическая перевозка «Библио-Глобус» из Петербурга в Анталью: полеты запланированы с частотой два раза в неделю до конца октября. С 17 апреля стартует полетная программа «Библио-Глобус» из Пулково в Хургаду: рейсы будут выполняться дважды в неделю также до конца октября.

Как и на перелетах из Москвы, партнером «Библио-Глобус» по авиаперевозке из Петербурга выступит авиакомпания Red Wings: маршруты в Турцию и Египет будут обслуживаться на лайнерах Boeing 777-200. Напомним, что во флоте Red Wings три таких самолета.

На средиземноморском побережье Турции у «Библио-Глобуса» широкий ассортимент предложений: более 450 отелей от бюджетных до люксовых. На старте полетной программы из Петербурга пакетный тур этого туроператора в Анталью в отель 3* на 7 ночей с питанием «все включено» обойдется от 93 717 р. на двоих, в отель 4* – от 94 805 р. на двоих, в отель 5* – от 95 978 р. на двоих.

Пакетный тур «Библио-Глобус» на 7 ночей с отправлением 17 апреля в Хургаду и размещением в отеле 4* с питанием «все включено» обойдется от 143 607 р. на двоих, в отель 5* – от 146 075 р. на двоих.

"Возобновление прямых перелетов в Турцию и Египет из Петербурга - это, безусловно, хороший знак для всего туризма, - считает менеджер компании "Путешествуем вместе" Маргарита Делицой. - Сам по себе факт старта этих рейсов дает надежду на восстановление выездного направления, без которого очень сложно зарабатывать.

Если к тому же удастся предложить туристам приемлемые цены, оба направления наверняка станут пользоваться спросом у людей, привыкших к заграничному сервису".

"Если заявленные программы с теми ценами, что анонсируются, действительно из Петербурга "полетят", это будет большим прогрессом. И дает надежду на то, что летний отпускной сезон все же состоится и на популярных у петербуржцев зарубежных направлениях, - полагает глава компании "Леон элит тревел" Жанна Ямпольская.

- Турция, конечно, наверняка станет хитом продаж, поскольку способна предложить большой выбор размещения и сервиса. Что касается Египта, ему будут мешать несезон и более высокие цены на туры. Однако в условиях дефицита выездных направлений и он будет востребован".

/TOURBUS.RU