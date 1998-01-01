ANEX Tour полетит в Анталью уже 15 апреля

Туроператор начнет полетную программу из Москвы на Turkish Airlines на две недели раньше запланированного

Как сообщает Ассоциация туроператоров, ANEX Tour скорректировал сроки старта полетной программы из Москвы в Анталью, которая реализуется на основе блочной перевозки в сотрудничестве с Turkish Airlines.

Ранее планировалось, что клиенты ANEX Tour отправятся на отдых на регулярных рейсах Turkish Airlines с 29 апреля. Однако ввиду активного спроса, было принято решение о начале полетной программы на крыльях турецкого нацперевозчика уже с 15 апреля.

Как напоминает АТОР, переносы аннулированных туров в Турцию с перелетом AZUR air возможны на рейсах Turkish Airlines с доплатой 276 y.e. за человека нетто. Денежные средства с заявок в Турцию с перелетом на Turkish Airlines по старому расписанию необходимо перебронировать на актуальные рейсы. Стоимость доплаты составляет 150 y.e. за человека.

Также в пресс-службе ANEX Tour напомнили, что с 12 апреля возобновятся рейсы Pegasus Airlines из Москвы в Анталью, где у ANEX Tour также блоки мест.

Таким образом, на текущей неделе ANEX Tour начнет отправлять своих клиентов в Турцию на рейсах сразу двух турецких авиакомпаний: Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

По данным системы бронирования ANEX Tour, стоимость пакетных туров в Анталью с вылетом на рейсах Turkish Airlines 15 апреля с питанием «все включено» на 7 ночей стартует от 97,7 тыс. р. на двоих, в отель 5* – от 100 512 р. на двоих.

Полетные программы на рейсах Turkish Airlines в Анталью (блочная перевозка) из Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербург стартуют в конце апреля, добавили в АТОР.

/TOURBUS.RU