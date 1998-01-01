«Аэрофлот» снова полетел на Шри-Ланку

Национальный перевозчик летает в Коломбо по средам, пятницам и субботам

Как сообщает Ассоциация туроператоров, «Аэрофлот» перезапустил рейсы на Шри-Ланку, приостановленные в начале марта из-за международных санкций.

Национальный перевозчик снова летает между Москвой и Коломбо с 8 апреля по средам, пятницам и субботам.

В апреле в продаже есть билеты от 25 550 р. в одну сторону, во второй половине мая тарифы несколько ниже: от 21 385 р. на одного пассажира в одну сторону. На майские праздники авиаперелет обойдется ожидаемо дороже: от 51 тыс. р. туда-обратно без багажа.

Маршрут обслуживается Airbus A330-300, время в пути – 8 ч. 40 мин.

По оценкам туроператоров, прямые перелеты помогут стимулировать продажи на этом направлении, которые снизились из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines в Москву. Стоимость пакетных туров на Шри-Ланку на майские праздники начинается от 130 тыс.р. на двоих на семь ночей.

«Спрос на Шри-Ланку в этом зимнем сезоне был высоким. Направление, благодаря понятным протоколам въезда, воспринималось как достойная альтернатива курортам стран Юго-Восточной Азии.

Появление дополнительной прямой перевозки будет способствовать росту продаж и популяризации Шри-Ланки», – сообщили ранее в пресс-службе «Интуриста».

Напомним, что в конце марта стало известно, что авиакомпания SriLankan Airlines приостанавливает полеты между Москвой и Коломбо из-за проблем со страховкой ввиду санкций, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Решение о приостановке полетов в Москву принято из-за эксплуатационных ограничений. Речь идет об ограничениях на международные финансовые и страховые лимиты, которые напрямую влияют на полеты SriLankan Airlines в Россию. Решение принято до последующего уведомления", — говорилось в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, SriLankan продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить полеты, как только ситуация улучшится.

SriLankan Airlines выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой. Рейсы обслуживались в аэропорту "Домодедово".

Между тем, как сообщает сегодня АТОР, к возращению российских туристов на Шри-Ланке подготовились. По данным компании ПАКС, у россиян теперь есть возможность обменять рубли на ланкийские рупии.

Обмен проводит местная компания Maruthi Money Exchange в своем офисе в Коломбо (No.285, Galle Road, Colombo 06). За 1 рубль дают примерно 3,5 ланкийской рупии. На обменные операции есть лимит: обменять можно максимум 10 000 р. в сутки на человека.

/TOURBUS.RU