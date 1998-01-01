Cергей Александровский возглавил «Аэрофлот»

Совет директоров "Аэрофлота" утвердил на должность генерального директора Сергея Александровского, также он возглавит правление авиакомпании.

"Решением совета директоров ПАО "Аэрофлот" на должность генерального директора авиакомпании утвержден Сергей Александровский, который также возглавит правление авиакомпании", — сообщает пресс-служба авиаперевозчика в Telegram.

Г-н Александровский имеет многолетний опыт работы в гражданской авиации, занимал различные руководящие должности, в том числе, в блоке по продажам и имущественным вопросам "Аэрофлота".

Как напоминает газета «Ведомости», в начале марта 2022 года г-н Александровский был назначен на должность заместителя генерального директора "Аэрофлота". После ухода с поста CEO компании Михаила Полубояринова Александровский стал исполняющим обязанности главы авиакомпании.

Выступая перед сенаторами 23 марта, министр транспорта Виталий Савельев прокомментировал кадровые перестановки в авиакомпании: «Что касается Полубояринова Михаила Игоревича - вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия очень быстрых решений». По словам г-на Савельева, г-н Полубояринов займет пост заместителя гендиректора одной из госкомпаний. РБК ранее писал, что речь идет о «Почте России».

Кроме Михаила Полубояринова «Аэрофлот» покинули еще несколько топ-менеджеров, в том числе заместитель гендиректора по стратегии Андрей Панов, который уехал из страны. Также ушел в отставку Андрей Калмыков, который возглавлял с момента основания лоукостер«Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).

Задача «Аэрофлота» – не допустить срыва туристического сезона, объяснял ранее источник «Ведомостей» в одной из компаний группы. По его словам, новый менеджмент должен реализовать стратегию единого и эффективного управления всеми ресурсами перевозчиков группы – флотом, маршрутными сетями – без объединения авиакомпаний.

«Ресурсов немного, и если каждая компания будет действовать в собственных интересах, то они быстрее закончатся. Необходимо синхронизировать маршрутные сети и флот с учетом всех текущих ограничений», – заяаил собеседник.

Напомним, что 57,3% «Аэрофлота» принадлежит государству. В 2021 г., по данным Росавиации, группа перевезла 45,8 млн пассажиров: головная авиакомпания – 21,4 млн, «Россия» – 9,96 млн, «Победа» – 14,4 млн.

/TOURBUS.RU