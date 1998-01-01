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Турция планирует создать авиакомпанию для перевозки российских туристов

Турецкие СМИ публикуют «дорожную карту» мер по восстановлению российского турпотока

Турецкие власти рассматривают возможность создания базирующейся в аэропорту Антальи новой авиакомпании, которая занималась бы исключительно перевозкой туристов из России на отдых в Турцию. Об этом 9 апреля сообщила местная газета Sabah со ссылкой на свои источники.

В материале говорится о дорожной карте по восстановлению туризма из России из трех пунктов. Первый предусматривает кредиты под госгарантии для поддержки нескольких крупных принимающих компаний, лишившихся российских туристов из-за авиасанкций.

Так, власти обсуждают выдачу кредита на общую сумму $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel для поддержки бизнеса в условиях обострения ситуации на Украине. Предполагается, что о пакете поддержи для туркомпаний будет объявлено в начале мая.

Второй — выделение 1,5 млн кресел на рейсах авиакомпании Turkish Airlines для российских туроператоров. Этот пункт уже реализуется."По мнению властей, с учетом рейсов Pegasus Airlines, некоторых российских авиакомпаний и блоков мест в Турцию удастся привлечь не менее 2 млн путешественников из России", — пишет Sabah.

Третий — возможное создание новой авиакомпании. Для этого могут быть привлечены борта без рисков вторичных санкций и без страховых рисков. Вероятно, это будут самолеты одной или нескольких турецких авиакомпаний, которые временно передадут воздушные суда в аренду новому перевозчику.

Подчеркивается, что решение по данному вопросу еще не принято. "Благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов", — пишет издание.

Ранее представитель Союза туристических агентств Турции Азиз Гига предсказал снижение спроса на отдых в стране c из-за ситуации на Украине. По его словам, в связи с нестабильной ситуацией и санкциями западных стран в Турции пессимистично оценивают количество россиян, которое сможет приехать в страну с туристическими целями в 2022 году. Он также уточнил, что сокращение турпотока из России ожидается в среднем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

/TOURBUS.RU