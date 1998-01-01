Правительство вновь предоставило отсрочку исполнения обязательств по «коронавирусным» турам

При этом по 25-ти направлениям отсрочка не продлена

Правительство вновь предоставило туроператорам отсрочку исполнения обязательств перед туристами, которые приобрели туры за рубеж до 31 марта 2020 года и не смогли выехать из-за пандемии коронавируса, - сообщает «Интерфакс».

Как следует из постановления правительства, размещенного на официальном портале правительственной информации, теперь крайний срок исполнения обязательств по таким турам продлен до 31 декабря 2022 года. Соответствующий закон был принят Государственной Думой в декабре прошлого года.

«Решение касается только туров в те страны, которые были закрыты в прошлом году для поездок с туристическими целями или по ним были существенные ограничения – а значит туроператор не мог в соответствии с постановлением предоставить равнозначный туристский продукт.

По этим странам до конца этого года туроператоры должны предложить туристу аналогичный турпродукт или вернуть деньги», — пояснили в пресс-службе Ростуризма.

Там подчеркнули, что по части стран, куда выполнялись пассажирские регулярные или чартерные рейсы, у туроператоров была возможность исполнить обязательства до конца прошлого года. На эти страны принятое решение не распространяется, и туроператоры обязаны исполнять свои обязательства по ним уже сейчас, если это не было сделано до конца прошлого года.

«Аналогичная принятому решению мера действовала в период 2020-2021 годов, и позволила бизнесу исполнить почти 90% имевшихся обязательств, а более чем 1,1 млн. туристов получили услугу или вернули денежные средства. При этом более половины туроператоров еще в прошлом году полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств», — подчеркивают в Ростуризме.

Ростуризм также опубликовал список стран, по которым российские туроператоры должны были выполнить обязательства перед туристами по турам, отмененным из-за пандемии коронавируса, до 31 декабря 2021 года.

Это Египет, Азербайджан, Венесуэла, Катар, Доминикана, Иордания, Киргизия, Бахрейн, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Куба, Маврикий, Молдова, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Южная Осетия и Турция.

Общий объем обязательств туроператоров на момент закрытия границ из-за пандемии составлял 44 млрд рублей. По данным ведомства, сейчас сумма оставшегося долга не превышает 5 млрд рублей. Только за первый квартал 2022 года туроператоры сократили его почти на 2 млрд рублей.

Принятое правительством в июле 2020 года постановление 1073 позволило туроператорам выполнять обязательства перед туристами по турам, отмененным из-за пандемии, до 31 декабря 2021 года.

/TOURBUS.RU