«ИрАэро» полетит из Москвы в Тель-Авив через Минводы

В расписании авиакомпании «ИрАэро» появились рейсы по маршруту Москва-Тель-Авив-Москва. Полеты будут выполняться из Домодедово по понедельникам, четвергам и субботам на самолётах «Сухой Суперджет 100», - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

Из-за того того, что на маршруте будет задействован ближнемагистральный самолет, ему потребуется дозаправка в Минеральных Водах. По информации «ИрАэро», техническая остановка в Минводах займет 50 минут. Общее же время в пути из Москвы в Тель-Авив составит 7 часов 20 минут.

Стоимость авиабилета в апреле начинается от 50 300 р. в одну сторону. На майские даты тарифы выше – от 65 480 р.

По информации АТОР, израильская ElAl выполняет сегодня 6 рейсов в неделю между Москвой и Тель-Авивом. По данным перевозчика, билет с вылетом в апреле-первой половине мая обойдется от 717 евро в одну сторону (от 66 тыс.р. по курсу ЦБ). Во второй половине мая тарифы ниже: от 489 евро (около 44 тыс.р.) в одну сторону.

Как отмечают эксперты, несмотря на более высокую стоимость, полет с El Al из Москвы более комфортен, чем путешествие с «ИрАэро». Продолжительность прямого перелета в два раза меньше (4 часа 10 минут), а на маршруте эксплуатируется более вместительный Boeing 737-800.

Напомним, что Оперштаб с 9 апреля 2022 года снял ковидные ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов с 52 странами, в том числе, и с Израилем.

По мнению экспертов АТОР, более доступной альтернативой прямым московским рейсам являются перелеты со стыковкой в Ростове-на-Дону и Сочи, а также в Стамбуле. Билеты обойдутся в два раза дешевле.

/TOURBUS.RU