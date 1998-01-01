Тарас Демура: “Я вижу будущее российского туризма ярким”

У внутреннего российского туризма — «яркое будущее», поэтому туроператор Fun&Sun ранее (бывший TUI Россия) продолжит организацию чартерных программ и работу над российским продуктом, заявил сегодня в ходе пресс-конференции новый председатель Совета директоров компании Тарас Демура, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним что, как мы сообщали вчера, гендиректор Fun&Sun Тарас Демура приобрел долю в 75% туроператора у ООО «КН-Холдинг» и стал председателем Совета директоров компании. На пресс-конференции, посвященной планам компании в связи с изменением структуры собственности, он подчеркнул, что даже в текущих сложных для туризма условиях видит возможности для развития. Особенно в сфере внутреннего туризма, на который туроператор делал ставку в последние годы и сейчас продолжит развивать его еще более активно.

«Даже в текущей катастрофической ситуации, в которой пребывает отрасль, мы найдем новые возможности. Я уже вижу изменение конкурентной среды. Отсутствие перевозки создает массу проблем. Многие авиакомпании, которыми владеют наши конкуренты, сейчас не могут летать из-за санкций. У нас есть хорошие шансы еще активнее рвануть вперед. Плюс последние пару лет у нас был фокус на внутренний туризм, мы запускали большое количество чартеров от Сахалина до Калининграда, сейчас наращиваем ассортимент и будем продолжать это делать.

Россия в структуре наших продаж будет составлять не менее 40% объемов. Учитывая то, что всего несколько лет назад ее доля была менее 1%, это будет хороший прогресс», — сказал он.

По словам г-на Демуры, все запланированные программы в регионы будут сохранены и появятся новые. «Мы традиционно летали в Бурятию, Карелию, Мурманск, Шерегеш. Сейчас планируем очень серьезно заняться Казанью и Татарстаном в целом. Будем летать в Санкт-Петербург, Тюмень, на Алтай и Северный Кавказ. Собираемся серьезно проработать туристические возможности Чечни, Дагестана. С партнерским туроператором «Крымская волна» планируем продажу туров в Крым», — сказал он.

Спикер добавил, что за последние два года регионы сильно прогрессировали в плане туристического сервиса, но по-прежнему сохраняется проблема с дефицитом отелей, в том числе отелей all inclusive на морских и горнолыжных курортах.

«Нам необходимо эту концепцию внедрять в России, так как люди привыкли к all inclusive, это удобно. Поэтому будем стараться, чтобы наши новые отели работали по этой системе. Будем работать с транспортом, гидами, потому что не всегда стандарты транспорта, подготовки водителей, трансферных гидов находятся на должном уровне. Но мы обучаем наших партнеров, даем им стандарты работы, и из года в год все это улучшается. Поэтому сейчас, я думаю, все будет развиваться более высокими темпами, так как будет спрос.

Я вижу будущее российского туризма ярким. Мы видим, как импортозамещение круто сработало в сельском хозяйстве. Туризм тоже прогрессирует, и ограничения на международные путешествия крайне позитивно отразятся на российском туризме», — сказал глава FUN&SUN.

Тарас Демура добавил, что не отстраняется полностью от текущего руководства компанией и продолжит решать ключевые юридические вопросы, вопросы по финансированию, взаимоотношениям с властью. Он подчеркнул, что для клиентов и поставщиков ничего не изменится.

«Компания достаточно хорошо капитализирована, у нас хороший доступ к финансовым организациям, кредитным организациям. Если такая необходимость возникнет, мы будем к ним обращаться. Но на данный момент ликвидность позволяет этого не делать. Мы уже авансировали большие суммы поставщикам — ключевым отельерам, авиакомпаниям. И это позволит нам пройти достаточно длительный период кризиса. У нас хорошие шансы не только выстоять, но и взять новую долю рынка», — сказал он.

По словам Тараса Демуры, политика компании в отношении сотрудничества с агентской сетью не изменится. «Мы даже смотрим в сторону некоей либерализации по оплатам, комиссиям, условиям переноса, штрафам, аннулированиям. Готовим целый пакет мер, позволяющий сделать работу агентов более легкой и технологичной.

Агентствам сейчас очень непросто. Я уже неоднократно говорил, что в кризисное время поддержать наших основных клиентов и поставщиков — это важная задача», — подчеркнул он.

/TOURBUS.RU