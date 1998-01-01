Новости Компания Booking.com выплатила наложенный ФАС штраф в размере 1,3 млрд рублей В начале марта компания приостановила работу в России

Компания Booking.com выплатила в федеральный бюджет наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штраф в размере 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, соответствующий отчет был получен со стороны компании. Ранее в августе 2021 года ведомство признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением и назначило оборотный штраф. "Компания навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения", — напомнили в ФАС. В ноябре 2021 года суд подтвердил размер штрафа, и 7 апреля 2022 года компания отчиталась о его уплате в бюджет. Напомним, что Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc, на российский рынок агрегатор вышел в 2007 году. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке ему принадлежала наибольшая доля, которая составляла, по разным данным, от 60 до 70%. 4 марта сервис перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России и приостановил работу в стране на фоне обострения ситуации в Украине. Как сообщил нам ранее, комментируя эту новость, представитель крупного сочинского отеля : «Мы активно работали с Booking.com, однако произошедшее не станет для нас катастрофой. В последние годы мы развивали таргетированную рекламу, пржде всего в Яндекс и Google, и она приносила отличные результаты. Снйчас будем делать акцент на это направление, ориентируясь на бронирование на нашем сайте. Что же касается российских систем бронирования, то мы раньше с ними не работали и сейчас у нас в планах это не стоит — в отличие от Booking, там нет отзывов клиентов о нашем отеле, а именно положительные отзывы, которые накапливаются не один год — главный инструмент продвижения отеля в таких системах. Поэтому основная наша надежда — собственный сайт и ресурсы Яндекса». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка