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08 апреля
Компания Booking.com выплатила наложенный ФАС штраф в размере 1,3 млрд рублей
В начале марта компания приостановила работу в России
Компания Booking.com выплатила в федеральный бюджет наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штраф в размере 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, соответствующий отчет был получен со стороны компании.
Ранее в августе 2021 года ведомство признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением и назначило оборотный штраф.
"Компания навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения", — напомнили в ФАС.
В ноябре 2021 года суд подтвердил размер штрафа, и 7 апреля 2022 года компания отчиталась о его уплате в бюджет.
Напомним, что Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc, на российский рынок агрегатор вышел в 2007 году. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке ему принадлежала наибольшая доля, которая составляла, по разным данным, от 60 до 70%.
4 марта сервис перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России и приостановил работу в стране на фоне обострения ситуации в Украине.
Как сообщил нам ранее, комментируя эту новость, представитель крупного сочинского отеля : «Мы активно работали с Booking.com, однако произошедшее не станет для нас катастрофой. В последние годы мы развивали таргетированную рекламу, пржде всего в Яндекс и Google, и она приносила отличные результаты. Снйчас будем делать акцент на это направление, ориентируясь на бронирование на нашем сайте.
Что же касается российских систем бронирования, то мы раньше с ними не работали и сейчас у нас в планах это не стоит — в отличие от Booking, там нет отзывов клиентов о нашем отеле, а именно положительные отзывы, которые накапливаются не один год — главный инструмент продвижения отеля в таких системах. Поэтому основная наша надежда — собственный сайт и ресурсы Яндекса».
/TOURBUS.RU
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