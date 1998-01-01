Кипр отменил большинство антикоронавирусных мер

В частности, отменяется требование о заполнении формы Cyprus Flight Pass и тест для непривитых

Как сообщает Ассоциация туроператоров, правительство Кипра в четверг, 7 апреля, отменило большинство мер против COVID-19.

Так, с 11 апреля отменяется масочный режим вне закрытых помещений. Пропуск SafePass, подтверждающий отсутствие у человека коронавируса, больше не будет требоваться в банках, государственных учреждениях, на археологических раскопках, в музеях, галереях и так далее.

С 11 апреля на Кипре снимаются ограничения на заполняемость зрителями кинотеатров, разрешается организация палаточных городков, возобновляется право посещать пациентов в государственных и частных больницах при условии предварительного прохождения экспресс-теста на антиген.

В республике сокращается с 10 до 7 дней срок карантина в случае ковида, а число сотрудников офисов, которых рекомендуется переводить на удаленный режим работы, будет сокращено до 25% от общей численности.

С 15 апреля кипрские власти перейдут с ежедневного на еженедельное информирование населения о количестве зараженных коронавирусоми летальных исходов.

С 18 апреля SafePass больше не понадобится в розничных магазинах и торговых центрах, но он будет необходим для кафе, баров и ресторанов.

Есть важные послабления и для иностранных туристов. С 18 апреля упраздняется цветовая категоризация стран и отменяется требование об обязательном заполнении формы Cyprus Flight Pass.

Привитым российским туристам для въезда на Кипр потребуется предъявить сертификат о вакцинации (из российских препаратов это «Спутник V» и Спутник Лайт» в качестве дополнительной прививки).

Не прошедшим вакцинацию понадобится только предоставить справку об отрицательном экспресс-тесте (не старше 24 часов) или ПЦР-тесте (не старше 72 часов). Дети до 12 лет освобождены от тестирования. Обязательный платный тест по прибытию для непривитых путешественников с 18 апреля проводится не будет.

Добавим, что отмена с 18 апреля Cyprus Flight Pass не означает, что туристы освобождены от предъявления медицинских документов, подтверждающих их антиковидный статус, при посещении, например, ресторанов и кафе.

В этом случае им потребуется Safe Pass: его эквивалентом может быть прививочный сертификат или справка о тестировании на коронавирус. Документы должны быть в печатном или электронном виде с QR-кодом на английском языке.

Как напоминает АТОР, из-за международных санкций прямое авиасообщение между Кипром и Россией приостановлено. Добраться до Кипра можно с пересадкой в Белграде, Каире, Ереване, Дохе или Дубае.

В отсутствии прямых рейсов Кипр приостановил выдачу про-виз в России. Однако для поездки на Кипр можно оформить национальную визу или воспользоваться открытым действующим шенгеном.

/TOURBUS.RU