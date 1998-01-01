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Названы лучшие стратегии промышленного туризма в России

Финал Всероссийского акселератора по промышленному туризму прошел в Калужской области

Седьмого апреля на итоговом мероприятии акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию промышленного туризма прошла презентация 16 созданных во время обучающей программы стратегий по развитию этого направления.

Выступление региональных команд состоялось на промышленной площадке «Мануфактуры Боско» в Калужской области, завершилось оно церемонией награждения лучших команд-регионов.

В мероприятии приняли участие генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, замминистра промышленности и торговли России, председатель Экспертного совета акселератора Алексей Беспрозванных, губернатор Калужской области Владислав Шапша, замминистра труда и социальной защиты России, член Экспертного совета акселератора Елена Мухтиярова, а также председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

«Промышленный туризм сегодня набирает обороты, этот процесс идет при поддержке регионов, Министерства промышленности и торговли, руководителей и собственников предприятий. Подход, когда каждый может посетить промышленную площадку, познакомиться с технологией производства и производимой продукцией, узнать о профессиях – это все формирует лояльность к бренду, российскому производству.

Для молодого поколения это хороший практикоориентированный подход с точки зрения профессионального самоопределения», – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она отметила, что сейчас регионам важно перенимать разработанную и усовершенствованную методологию АСИ по развитию промышленного туризма, опыт прошедших этот путь предприятий и открывать новые объекты для туристов.

Всего участниками акселератора стали 30 регионов – 250 предприятий. Результат их работы - создание региональных стратегий по развитию промышленного туризма и более 150 экскурсий на промышленных предприятиях.

Для финала акселератора эксперты отобрали 16 лучших стратегий – из республик Дагестан и Мордовия, Пермского края, Амурской, Калужской, Кемеровской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тульской, Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга.

Региональная стратегия по развитию промышленного туризма – утвержденный местным правительством документ, который определяет основные цели, задачи и этапы реализации, инициативы и мероприятия.

Следующий шаг работы с регионами и предприятиями – участниками акселератора – внедрение разработанных решений (региональные и межрегиональные маршруты, профориентационные программы, производственно-образовательные экспедиции, центры компетенций, строительство индустриальных парков и детских площадок на территории крупных заводов, аудиоспектакли, иммерсивные спектакли) по утвержденным программам. Для реализации комплексных планов развития промышленного туризма регионы уже создали целевые программы посещения российских промышленных предприятий с выделением финансирования.

Лучшими региональными стратегиями по номинациям стали:

«ПРОМбренд» - Нижегородская область и Севастополь - лучшие стратегии, направленные на продвижение региональных брендов;

«ПРОМдвижение» - Кемеровская и Ростовская области - лучшие решения по продвижению промышленного туризма;

«ПРОМсинергия» - Калужская и Амурская области - стратегии по созданию эффективной экосистемы промтуризма в регионе;

«ПРОМбизнес» - Свердловская область и Санкт-Петербург - лучшие регионы для интеграции промышленного и делового туризма;

«ПРОМориентация» - Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ - лучшие стратегия по развитию человеческого капитала и привлечению школьников и молодежи в промышленность;

«ПРОМновации» - Москва - инновационный подход к развитию промышленного туризма;

«ПРОМкреатив» - Тульская и Курская области - самый креативный подход к работе с объектами промышленного туризма;

«ПРОМмасштаб» - Челябинская область - лучшая региональная стратегия, демонстрирующая промышленный потенциал региона;

«ПРОМпутешествие» - республики Дагестан и Мордовия - лучшие стратегии по созданию туристических маршрутов с предприятиями.