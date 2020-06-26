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08 апреля
Российские туристы могут посещать Мальту с ПЦР-тестом
Остров планирует и далее снимать коронавирусные ограничения
Власти Мальты разрешили непривитым гражданам стран из "красного списка", куда входит и Россия, с 11 апреля въезжать в страну по ПЦР-тесту или справке о перенесенном коронавирусе, сообщает газета Times of Malta, которую цитирует «Интерфакс».
"Прежде иностранным гражданам был необходим сертификат вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а невакцинированным требовалось проходить карантин.
Теперь непривитые иностранцы могут въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета, или справкой о перенесенном коронавирусе в течение последних 180 дней", — пишет издание.
Как отмечает газета, с 10 апреля также отменяется требование сертификата вакцинации для посещения мероприятий на открытом воздухе и помещений с рассадкой.
По словам министра туризма Мальты Клейтона Бартоло, страна продолжит и дальше снимать ограничения, если число зараженных коронавирусом будет низким.
Визовые центры Мальты в РФ из-за ситуации на Украине 17 марта приостановили выдачу новых виз, в том числе и туристических. Однако страну можно посетить по открытой действующей шенгенской визе.
/TOURBUS.RU
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