Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
08 апреля
Российские туристы могут посещать Мальту с ПЦР-тестом

Остров планирует и далее снимать коронавирусные ограничения


 

Власти Мальты разрешили непривитым гражданам стран из "красного списка", куда входит и Россия, с 11 апреля въезжать в страну по ПЦР-тесту или справке о перенесенном коронавирусе, сообщает газета Times of Malta, которую цитирует «Интерфакс».

 

"Прежде иностранным гражданам был необходим сертификат вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а невакцинированным требовалось проходить карантин.

Теперь непривитые иностранцы могут въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета, или справкой о перенесенном коронавирусе в течение последних 180 дней", — пишет издание.

 

Как отмечает газета, с 10 апреля также отменяется требование сертификата вакцинации для посещения мероприятий на открытом воздухе и помещений с рассадкой.

По словам министра туризма Мальты Клейтона Бартоло, страна продолжит и дальше снимать ограничения, если число зараженных коронавирусом будет низким.

 

Визовые центры Мальты в РФ из-за ситуации на Украине 17 марта приостановили выдачу новых виз, в том числе и туристических. Однако страну можно посетить по открытой действующей шенгенской визе.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 