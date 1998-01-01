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07 апреля
Михаил Мишустин: Правительство выделит 100 млрд руб. на поддержку авиасектора
Кроме того, власти компенсируют авиакомпаниям стоимость билетов, которые были отменены из–за внешних ограничений
Правительство РФ предоставит аэропортам и авиакомпаниям в 2022 году субсидии на 100 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, - сообщает «Интерфакс».
"Правительство предоставит в текущем году субсидии аэропортам и авиакомпаниям на частичную компенсацию операционных расходов. В том числе перевозчикам − на оплату труда и социальные отчисления. Для этого выделим 100 млрд рублей.
Это позволит сохранить профессиональные коллективы, прежде всего – летный и технический персонал", — сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.
Кроме того, власти компенсируют авиакомпаниям издержки, связанные с возвратом пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из–за внешних ограничений.
Как напоминает «Интерфакс», Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж.
Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.
Некоторые зарубежные авиакомпании также остановили полеты в Россию из-за проблем со страховкой своих лайнеров.
/TOURBUS.RU
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