Михаил Мишустин: Правительство выделит 100 млрд руб. на поддержку авиасектора

Кроме того, власти компенсируют авиакомпаниям стоимость билетов, которые были отменены из–за внешних ограничений

Правительство РФ предоставит аэропортам и авиакомпаниям в 2022 году субсидии на 100 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, - сообщает «Интерфакс».

"Правительство предоставит в текущем году субсидии аэропортам и авиакомпаниям на частичную компенсацию операционных расходов. В том числе перевозчикам − на оплату труда и социальные отчисления. Для этого выделим 100 млрд рублей.

Это позволит сохранить профессиональные коллективы, прежде всего – летный и технический персонал", — сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

Кроме того, власти компенсируют авиакомпаниям издержки, связанные с возвратом пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из–за внешних ограничений.

Как напоминает «Интерфакс», Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж.

Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.

Некоторые зарубежные авиакомпании также остановили полеты в Россию из-за проблем со страховкой своих лайнеров.

/TOURBUS.RU