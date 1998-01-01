Нынешний этап программы кешбэка продлен до 15 апреля

Программа продажи путевок по России с кешбэком будет продлена до 15 апреля, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Программа возврата части стоимости за путевку быстро стала популярной. Уже более 1,5 млн человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему очень много. Правительство приняло решение – продлить ее до 15 апреля. Так что еще не менее полутора миллионов наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России", — сказал он, выступая сегодня с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой.

Напомним, что ранее Ростуризм объявил о досрочном завершении распродажи туров с кешбэком 9 апреля из-за очень высокого спроса.

Кроме того, г-н Мишустин напомнил о других принятых правительством после 24 февраля мерах поддержки туристической отрасли: обнулении НДС для отельеров, льготных кредитах для предпринимателей по ставке 5%, а также грантах на создание некапитальных объектов размещения.

"Несколько сотен предпринимателей получили на такие проекты свыше одного миллиарда рублей", — добавил он.

Программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавирус. Предыдущий начался 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделенные на него правительством деньги кончились раньше срока.

Напомним также, что в ночь на 31 марта стартовала и программа детского туристического кешбэка. Как сообщает пресс-служба Ростуризма, продажи путевок в рамках программы продлятся до 31 августа. В этом году впервые правительство включило в программу детского кешбэка, и палаточные лагеря.

Отправить ребенка на отдых в рамках программы можно будет с 1 мая и на протяжении всего летнего сезона, вплоть до конца сентября. Правительство выделило на программу детского кешбэка в 2022 году 7,5 млрд рублей. Как ожидается, по ней отдохнут порядка 450 тыс. детей.

/TOURBUS.RU