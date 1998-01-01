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07 апреля
В Калуге проходит финал Всероссийского акселератора по промышленному туризму

Мероприятие проходит на базе образцово-показательного производственного комплекса «Мануфактуры Bosco»


 

Мероприятие проходит с 6 по 7 апреля на базе образцово-показательного производственного комплекса «Мануфактуры Bosco» на калужской земле.

Программа дня началась с ознакомительной экскурсии по производству, которую провели председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi М.Э Куснирович и его сотрудники.

 

Демонстрация суперсовременного производственного комплекса, который по замыслу его основателей создан как «Дворец труда» из четвертого сна Веры Павловны в романе Николая Чернышевского «Что делать?», труд в котором — не бремя, а сплошное удовольствие, задала тон всему дальнейшему обсуждению стратегий развития промышленного туризма.

 

В пленарном заседании приняли участие:

губернатор Калужской области Владислав Шапша;

замминистра промышленности и торговли РФ, Председатель Экспертного совета Алексей Беспрозванных;

замминистра труда и социальной защиты РФ, член Экспертного совета Елена Мухтиярова;

гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

 

Во второй части программы - 16 пилотных регионов, прошедших Акселератор, защищали свои стратегии.

 

Образовательный проект по развитию промышленного туризма стартовал в июне 2021. В нём принимали участие 30 региональных команд. По результатам обучения каждая команда создала свою стратегию развития промышленного туризма. На финале в Калуге они представят свои проекты.

Что же касается калужского региона, то 20 предприятий уже сейчас принимают гостей. Ещё 10 готовятся присоединиться к программе в текущем году.

 

Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли РФ. отметил: «Здесь же развивается средний и малый бизнес. Это туристические компании. Развивается в том числе и сфера обслуживания, например гостиницы. То есть развивается целый комплекс, который и так мог развиваться, но промышленный туризм — это дополнительный импульс для развития этой отрасли».

В работе экспертного совета Акселератора принимал участие генеральный директор Медиахолдинга «Турбизнес» Иван Калашников.


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