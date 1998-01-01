Власти Египта отложили на полгода повышение минимальной цены на проживание в отелях

Ранее предполагалось, что уже с 1 мая минимальные цены в отелях 4-5* вырастут на 25-42%

По информации Ассоциации туроператоров, Кабинет министров Египта на заседании 6 апреля поддержал инициативу минтуризма страны о переносе сроков введения новой минимальной цены на проживание в гостиницах.

Изначально планировалось, что новшество вступит в силу с 1 мая 2022 года, но теперь официально это не произойдет раньше 1 ноября.

Как напоминает АТОР, минтуризма страны ранее предложило ввести регулирование цен на проживание в объектах категорий 1-3*, а также повысить минимальные цены на проживание в отелях 5* на 25%, в гостиницах 4*– на 42%.

На законодательном уровне Египет контролирует ценообразование в отелях с 1 ноября 2021 года.

По новым правилам, которые вступят в силу с ноября, отели 5* не имеют права продавать размещение ниже 50 долларов в сутки в расчете на 1 человека, отели 4* – ниже 40 долларов, отели 3* – ниже 30 долларов, отели 2* – ниже 20 долларов, отели 1* – ниже 10 долларов за сутки в расчете на 1 человека в сутки.

В Ассоциации туроператоров также подчеркивают, что в Египте очень ждут возвращения российских туристов. Местный турбизнес и отраслевые ассоциации призывают министерство туризма Египта не отказываться от российского рынка, даже несмотря на отсутствие прямой туристической перевозки.

В качестве примера представители туротрасли Египта приводят Турцию, которая согласовала туроператорам блочную перевозку на рейсах Turkish Airlines.

В Египте туристические эксперты считают, что для сохранения бизнес-операций с российскими туроператорами Египет должен перейти на расчеты в рублях или на другие валюты (например, швейцарский франк, гонконгский доллар или китайский юань). Важным названо и возможное обеспечение приема на основных курортах Египта российских карт «Мир».

Добавим, что возможность внедрения торгового эквайринга карт «Мир» на курортах Египта недавно обсуждала глава Ростуризма Зарина Догузова с послом Египта Н. Эльнаггари.

Ранее представители национальной платежной системы «Мир» заявляли, что российская сторона технологически готова к подключению всех стран, которые сами проявят инициативу и захотят предоставлять сервис по обслуживанию карт.

/TOURBUS.RU