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Тарас Демура cтал основным владельцем туроператора Fun&Sun

Тарас Демура приобрел 75% уставного капитала компании и теперь возглавит Совет директоров Fun&Sun

Генеральный директор туроператора Fun&Sun (ранее «TUI Россия») Тарас Демура приобрел 75% доли в уставном капитале ООО "ТТ-Трэвел" у ООО "КН-Холдинг" и стал основным владельцем управляемой им туркомпании.

Как сообщает пресс-служба туроператора, после совершения сделки ООО "КН-Холдинг" владеет 25% доли компании.

В компании уточнили, что г-н Демура станет председателем Совета директоров, а должность генерального директора займет Владимир Рубцов, сейчас заместитель гендиректора по продукту и операционной деятельности.

«На протяжении последних пяти лет мы с командой демонстрировали кратный рост бизнеса и уверенно шли к цели – стать туроператором номер один.

В период пандемии вышли на новые направления, превзошли объемы продаж, полностью выполнили обязательства перед своими клиентами, что позволило нам заручиться доверием туристов и партнеров», – отметил в этой связи Тарас Демура.

"Это решение поможет туроператору динамично развиваться в условиях турбулентности и санкционного давления на Россию. При этом, компания продолжит следовать своей стратегии, наращивать долю рынка, активно участвовать в развитии внутреннего туризма, в том числе на основе чартерных программ, реализуемых при поддержке Ростуризма и региональных властей. Туроператор продолжит развивать дифференцированный продукт – концепции отдыха в отелях России и за рубежом, создавать собственные сети отелей, запускать новые цифровые сервисы и работать над повышением качества, оказываемых услуг", — говорится в сообщении.

Напомним, что компания «TUI Россия и СНГ» была основана в 2009 году на базе российских туроператоров VKO Group и Mostravel как совместное предприятие российской «Севергрупп» и международного туристического холдинга TUI Group. С марта 2021 года 100% компании находилась под контролем ООО «КН-Холдинг».

С марта 2022 года руководством туроператора принято решение развивать собственный бренд Fun&Sun.

Как сообщалось ранее, бывший владелец контрольного пакета компании российский олигарх 2 марта покинул наблюдательный совет TUI AG. Затем стало известно, что Алексей Мордашов перераспределил свою долю в TUI AG объемом $1,4 млрд после того, как на него были наложены санкции Европейского Союза.

Компания г-на Мордашова Unifirm Ltd., базирующаяся на Кипре, передала 4% акций TUI своему российскому инвестиционному инструменту ООО «Севергрупп».

Акции Unifirm Ltd., которая держит 30% акций TUI, были проданы компании Ondero Ltd, базирующейся на Британских Виргинских островах. Доля остается аффилированной с Алексеем Мордашовым.

По версии Forbes, в 2021 г-н Мордашов стал самым богатым бизнесменом России. Его состояние оценивалось в $29,1 млрд

При этом, по мнению ряда экспертов, опубликованных сегодня в СМИ, «переход Тараса Демуры в статус основного собственника – формальность, необходимая для выведения из-под санкционного удара настоящего инвестора и бенефициара бизнеса в России Алексея Мордашова».



Отметим, что Тарасу Демуре 43 года. В турбизнесе он с 1996-го. Возглавил «TUI Россия» в 2016 году.

Награждался почетными грамотами Федерального агентства по туризму. Член комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт». Входит в руководящие и рабочие органы профессиональных туристических объединений – РСТ, АТОР, РСПП и ТПП. Лауреат рейтинга топ-1000 российских менеджеров 2021.

Кандидат экономических наук и доктор философии. Окончил Международный экономический христианский университет в Вене; Европейский университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса; Школу бизнеса Колумбийского университета США (Columbia Business School).

Новому гендиректору Fun&Sun Владимиру Рубцову 36 лет, в туризме с 2006. В 2008 начал работать в должности руководителя направления Египет в компании Mostravel . После того, как компания стала частью «TUI Россия», продолжил работать в новой компании. В 2018 стал ее коммерческим директором, с марта 2022 – заместитель генерального директора по продукту и операционной деятельности.

/TOURBUS.RU

