Новости

«Интурист» полетит в Анталью из Минеральных Вод

Полетная программа будет реализована на «Суперджетах» авиакомпании «Азимут»

По информации Ассоциации туроператоров, 28 апреля стартует собственная полетная программа туроператора «Интурист» из Минеральных Вод в Анталью. Полетная программа будет реализована в сотрудничестве с авиакомпанией «Азимут» на российских лайнерах SSJ-100. Вылеты в Анталью запланированы три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Вылет из Минеральных вод – в 16:00, прибытие в Анталью – в 18:30. Обратный вылет стоит в расписании в 19.:30, прибытие в Минводы – в 21:50.

Для ранее подтвержденных заявок (на рейсах а/к AZUR air) туроператор предлагает пересадку на рейсы авиакомпании «Азимут» с доплатой за авиабилет.

Как отметили в пресс-службе «Интуриста», в данный момент ведется работа по восстановлению собственной полетной программы в Анталью и из других регионов. О ней будет объявлено дополнительно

По информации АТОР, как следует из системы бронирования «Интуриста», пакетные туры в Анталью с отправлением 1 мая на семь ночей с проживанием в отеле 3* с системой питания «все включено» обойдутся от 94 759 р. на двоих; в отель 4*– от 97 676, в отель 5* – от 108 215 р. на двоих. Недельный отдых в премиальных объектах, например, отелях цепочки Rixos, на майские даты стоит от 392 тыс.р. на двоих.

Туры в начале июня на чартере из Минвод в Анталью будут еще более доступными по цене – от 89 тыс.р. на двоих в отеле 3* (7 ночей, все включено). Заезды во второй половине июня доступны от 94 тыс.р. на двоих.

Напомним, что ранее о запуске собственных полетных программ в Анталью объявили туроператоры PEGAS Touristik, ANEX Tour и Coral Travel (на рейсах «Турецких авиалиний»).

/TOURBUS.RU