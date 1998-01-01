Egypt Air возобновит рейсы Каир-Москва 9 апреля

На этих рейсах можно будет с пересадкой долететь до курортов на Красном и Средиземном морях

Авиакомпания Egypt Air открыла продажу билетов на рейсы между Каиром и Москвой, полеты запланированы ежедневно с 9 апреля, следует из расписания на сайте перевозчика, - сообщает «Интерфакс».

Согласно информации на сайте, на маршруте заявлен Boeing 737-800. Вылет из Каира в 9:30 по местному времени, прибытие в Москву (Домодедово) – в 15:55. Из Москвы самолеты будут вылетать в 16:55 и прибывать в Каир в 21:25.

По данным системы бронирования, билеты на первый рейс из Москвы в Каир уже почти раскуплены: остались предложения от $728. Обратно на следующей неделе можно улететь за $330.

На рейсах Egypt Air из Москвы с пересадкой в Каире можно долететь и до курортов Красного моря. На майские праздники (вылет 30 апреля, возвращение 8 мая) билет до Шарм-эль-Шейха (туда-обратно) стоит от 936 долларов. Перелет в аналогичные даты в Хургаду обойдется от 935 долларов.

На рейсах Egypt Air транзитом через Каир можно добраться до популярных курортов Средиземноморья. Так, перелет по маршруту Москва-Каир-Ларнака с отправлением 28 апреля стоит от 736 долларов на одного пассажира в одну сторону. Авиапутешествие в Барселону обойдется от 954 долларов в одну сторону, в Касабланку – от 685 долларов.

Есть варианты стыковочных перелетов для тех, кто хочет провести майские праздники в европейских столицах. Перелет из Москвы в Рим через Каир стоит от 703 долларов в одну сторону, в Лиссабон – от 1100 долларов, в Афины – от 572 долларов.

Как сообщал ранее АТОР, авиакомпания отменила все полеты на маршруте Каир-Москва в начале марта из-за сложностей с получением страховки на рейсы в РФ.

Но поскольку Egypt Air является государственной компаний, то на нее распространяется действие закона о компаниях госсектора. Этот документ предусматривает, что гарантом деятельности госкомпаний выступает само правительство Египта.

На этом основании комитет по планированию и бюджету парламента Египта 30 марта одобрил законопроект, который дает право министерству финансов от имени правительства Египта выступить гарантом в обеспечении страховых обязательств Egypt Air при выполнении рейсов в аэропорты РФ.

Гарантия действует с даты вступления закона в силу до тех пор, пока страховые и перестраховочные компании не возобновят страхование рейсов Egypt Air в Россию.

/TOURBUS.RU