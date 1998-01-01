Южные аэропорты закрыты до 13 апреля

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени, сообщает Росавиация. При этом аэропорт Сочи по-прежнему открыт.

Росавиация продлила режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Остальные аэропорты России, включая международные, также работают штатно. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя открытые аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, - добавили в авиаведомстве.

Туристическая инфраструктура юга России, в частности регионов с закрытыми аэропортами, работает в обычном режиме и готовится к приему туристов, сообщила между тем сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, активно идет подготовка к летнему сезону. Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей", — написала она в своем телеграм-канале.

Как отметила Зарина Догузова, чтобы доехать до места отдыха в регионы с закрытым аэропортами можно воспользоваться ближайшими работающими авиаузлами и далее воспользоваться наземным транспортом. Также РЖД запустили до труднодоступных курортов дополнительные поезда.

/TOURBUS.RU