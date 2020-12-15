Air India прекратила полеты в Россию

Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы Дели — Москва, сообщило в своем телеграм-канале посольство РФ в Индии. "Обращаем внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели — Москва — Дели. Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными", — говорится в сообщении.

Деньги за билеты на отмененные рейсы, по информации посольства, могут быть возвращены пассажирам в полном объеме.

"В связи с отменой правительством Индии ограничений на международное авиасообщение имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления", — отметили в посольстве.

До санкций рейсы из Москвы в Дели также выполнял "Аэрофлот". После массовых арестов самолетов российских авиакомпаний за рубежом компания отменила большинство международных рейсов.

Как сообщает в свою очередь АТОР, «по неофициальной информации, индийский перевозчик столкнулся с тем же набором «технических проблем», что и другие зарубежные авиакомпании, приостановившие рейсы в Россию. Это запрет зарубежных лизингодателей воздушных судов на перелеты в РФ и отсутствие авиастраховки, покрывающей риски полетов на территорию России.

Ранее по аналогичным причинам в российские пункты назначения прекратили летать Pegasus Airlines, Vietnam Airlines, SriLankan Airlines, азербайджанские AZAL и Buta Airways, а также казахская Air Astana».

Сегодня добраться из России до Индии можно с пересадками в Ташкенте, Стамбуле, Дубае, Абу-Даби, Дохе и Душанбе.

Как сообщал ранее АТОР, Emirates каждую неделю будет выполняться 170 рейсов в девять городов Индии. По данным системы бронирования Emirates, перелет по маршруту Москва – Дубай –Мумбаи в апреле обойдется от 108 тыс. р. в одну сторону; авиапутешествие из Москвы в Дели будет стоить от 70 тыс. р. в одну сторону на одного пассажира.

С 9 апреля возобновляет регулярные рейсы из Душанбе в Дели таджикистанская авиакомпания Somon Air. Перелет из Москвы в Дели с пересадкой в Душанбе обойдется от 48 тыс.р. на одного в одну сторону.

Есть и более доступный вариант: перелет на рейсах Air Arabia по маршрут Москва-Шарджа-Дели в апреле стоит от 35 тыс.р. на одного пассажира в одну сторону.

/TOURBUS.RU