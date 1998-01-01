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06 апреля
Франция отменила все ограничения на въезд россиян
Для въезда в страну гражданам России больше не нужны сертификаты вакцинации или тесты
Для въезда во Францию гражданам России больше не нужны сертификаты вакцинации, тесты и особые основания, следует из информации консульства этой страны в России.
"Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Также больше не нужен международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда", — говорится в сообщении дипмиссии.
Как сообщал ранее АТОР, россияне могут с 1 апреля подавать заявки на туристические визы во Францию без ограничений, связанных с COVID-19. Прием заявлений по предварительной записи открыт в 18 визовых центрах VFS Global в России.
Также с февраля 2022 года французское консульство принимает заявления на обновление многократных виз сроком от 2 до 5 лет, выданных Францией и истекших во время пандемии.
Прямое авиасообщение между Россией и Францией из-за международных санкций в настоящее время приостановлено. Лететь из Москвы в Париж придется с пересадками в Белграде, Стамбуле или аэропортах Ближнего Востока.
По информации АТОР, билет в одну сторону с удобной стыковкой во второй половине апреля обойдется от 76 тыс.р до 117 тыс.р. на одного пассажира.
/TOURBUS.RU
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