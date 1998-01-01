Регистрация на конкурс «Мастера гостеприимства» продлена до 24 апреля

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Заявочная кампания на участие в новом сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – продлена до 24 апреля 2022 года. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте проекта https://welcomecup.ru/.

В связи с высокой активностью участников, организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» приняли решение продлить регистрацию, чтобы дать возможность всем представителям индустрии гостеприимства успеть подать заявку.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 23:59 мск 24 апреля 2022 года.

«За первые два сезона всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» отлично зарекомендовал себя: желание участвовать изъявили более 50 тысяч человек. Проект объединил как профессионалов индустрии гостеприимства, так и людей со свежими идеями, делающими свои первые шаги в сфере туризма. Победители получили гранты на реализацию проектов, поддержку серьезных наставников и бизнеса, а главное – стали частью большой команды энтузиастов, которые вместе готовы сохранять культурно-историческое наследие нашего государства, развивать внутренний и въездной российский туризм. Новый сезон конкурса не похож на предыдущие. Мы подготовили для участников интересные испытания и яркие задания, а в очных этапах, наравне с мастерами, смогут принять участие представители туристического сообщества региона и даже те, кто только присматривается к сфере гостеприимства.





Мы рады, что регистрация на участие в конкурсе проходит очень активно, ежедневно прибавляется около 1000 новых заявок. На данный момент больше всего заявок мы получили от жителей Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан. Ждём заявки от всех 85 субъектов нашей страны, ведь каждому региону есть, что показать!», – поделился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов напомнил, что в новом сезоне конкурса участники смогут попробовать свои силы в четырех новых направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма»: «Активнее всего регистрация идёт на направление «Развитие территорий» по продвижению идей представителей сферы индустрии гостеприимства из разных уголков страны. И это не удивительно, ведь конкурс позволяет обмениваться опытом, заявлять о себе.

Следующие по активности представители среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора, не отстаёт и направление стартапов. Мы видим, что молодые люди готовы реализовывать яркие кейсы по развитию туризма в регионах. Только набирают обороты заявки по направлению «Будущее туризма». Друзья, активнее регистрируйтесь, не бойтесь пробовать новое. Мы ищем перспективные молодые кадры, стремящиеся развивать туризм в России!»

Участниками могут стать работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, студенты, представители других креативных индустрий, желающих попробовать себя в этом профессиональном направлении.

Мастерам предстоит поделиться мнением на определенную тему в формате эссе, представить жюри свой проект в сфере гостеприимства, пообщаться с экспертами индустрии туризма. Победители смогут получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей, получат возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества, а также организационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.

«Одна из главных задач конкурса – расширение кадрового потенциала туриндустрии. Наша страна имеет огромные возможности развития сферы туризма, ведь только в России люди живут в девяти часовых поясах и всех климатических зонах от тропических до полярных регионов. Нам посчастливилось жить в уникальной стране с богатейшими природными ресурсами, удивительными многовековыми традициями, творческими талантливыми людьми, готовыми реализовывать свои прорывные проекты в сфере гостеприимства. Именно таких заинтересованных Мастеров мы ждём на нашем конкурсе! Глядя на активность участников при регистрации, мы решили продлить заявочную кампанию ещё на две с половиной недели.

Уверен, что это даст возможность успеть заполнить анкету тем, кто откладывал свою регистрацию на последний день, а для ребят, которые сомневались, вступать ли в этом году в нашу большую команду, побороть неуверенность и обязательно принять участие в главном туристском событии страны! С командой организаторов мы готовим крутую программу, призы и бонусы, привлекаем интересных спикеров и партнеров. Сезон'22 будет неповторимым! Такое событие нельзя пропустить!», – поделился руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».





