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ANEX Tour с конца апреля возобновит полетную программу в Турция на крыльях Turkish Airlines

Ранее о возобновлении турецких программ также сообщили Сoral Travel и Pegas Touristik

Как сообщает Ассоциация туроператоров, ANEX Tour во вторник, 5 апреля, подтвердил запуск полетной программы в Турцию на базе гарантированных блоков мест на рейсах Turkish Airlines.

«Рейсы в Турцию запланированы с вылетом из 4 городов – Москва, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург по трем популярным направлениям (Анталия, Бодрум, Даламан). В наших планах присутствует и расширение региональной географии вылетов в Турцию», – сообщили в пресс-службе ANEX Tour.

Старт полетной программы из Москвы намечен на 29 апреля 2022 года, как и у двух других игроков «большой турецкой тройки».

Пока что в системе бронирования ANEX Tour еще нет цен на турпакеты с блочной перевозкой на турецкие курорты, но в пресс-службе компании редакцию заверили, что в ближайшее время будет завершен расчет стоимости таких пакетных туров и открыты продажи.

Как напоминает АТОР, ранее продажи туров в Анталью на крыльях Turkish Airlines открыл Coral Travel, а Pegas Touristik начал продавать туры на базе этой перевозки в Анталью, Бодрум и Даламан.

О том, что турецкий нацперевозчик Turkish Airlines выделяет рекордные квоты мест трем российским туроператорам сообщалось ранее. Программа, по данным источников АТОР, гарантирована турецким государством, то есть отмене из-за санкционного давления эти рейсы не подлежат.

Общий объем блочной перевозки российских туроператоров на Turkish Airlines должен был первоначально составить порядка 1 млн 200 тыс. кресел (порядка 300 рейсов в неделю) на сезон для трех ведущих туроператоров в равных пропорциях (по 400 тыс. кресел), но теперь источники говорят о том, что общий объем может быть и увеличен, а пропорции между туроператорами распределены несколько по иному - тем более, что спрос высок, и в квоты крупнейших игроков сейчас пытаются вписаться и компании «второго эшелона», - отметили эксперты Ассоциации.

/TOURBUS.RU

