Россияне больше не могут пользоваться за рубежом сервисом Airbnb

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb стал недоступным для граждан России и Белоруссии на фоне событий в Украине.

«Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — говорится в сообщении на сайте сервиса, которое цитирует «Интерфакс».

Отмечается, что отменены все бронирования в России и Белоруссии с 4 апреля 2022 года и позже.

В начале марта сервис Airbnb заявил, что покидает российский рынок. Тогда же о приостановке работы в РФ сообщил сервис Booking.com.

После ухода с рынка Booking и Airbnb российские туристы начали бронировать отели напрямую, через аналогичные российские сервисы и туроператоров, рассказала ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"После ухода Booking.com и Airbnb российские сервисы бронирования начали фиксировать рост посещаемости. Так, заходы на сервисы Ostrovok.ru и Bronevik.com с 5 марта выросли втрое, его ежедневная посещаемость выросла в три раза. Также в тройке лидеров – портал Alean.ru. Как считают эксперты, больше всего клиентов привлекают те платформы, которые давно на рынке и готовы к возросшему спросу", — рассказала она.

"Заметный прирост продаж гостиничных номеров наблюдают и туроператоры. Многие небольшие отели, гостевые дома, которые раньше неохотно работали с агентским рынком, массово приходят к туркомпаниям и просят заключить с ними контракты, завести их тарифы в систему, хотят работать с турбизнесом. Преимущество туроператоров – в том, что их системы бронирования позволяют покупать не только размещение, но и перевозку, и другие услуги", — добавила она.

Бронировать номера в российских отелях можно будет на московском туристическом портале Russpass с апреля, сообщила также на днях заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Новая функция будет удобна и самим гостиницам, и тем, кто планирует забронировать номер. При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия 5%", — сказала г-жа Сергунин.

Она добавила, что в перспективе пользователям портала, бронирующим с его помощью отели, станут доступны бонусы — ранний или поздний заезд и выезд, специальные тарифы. Для представления гостиницы на портале необходимо подать заявку и принять онлайн-оферту.

/TOURBUS.RU