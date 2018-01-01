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05 апреля
Pegas Touristik и «Библио-Глобус» возобновляют чартерные программы в Турцию

Ростуризм планирует восстановить полетные программы в Турцию к майским праздникам


 

Туроператоры в апреле возобновят чартерные программы в Анталью и на Эгейское побережье Турции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Pegas Touristik объявил о запуске чартерных программ из Шереметьево и Домодедово в Анталью 15 и 28 апреля. Рейсы будет выполнять авиакомпания Pegas Fly на самолетах Boeing 777-200, не находящихся в лизинге у зарубежных компаний и состоящих в российском реестре. Таких в парке авиакомпании три», — сообщает ассоциация.

 

По ее информации, «Библио-Глобус» также запускает чартерную программу в Анталью 9 апреля, перелеты будут выполняться на лайнерах Boeing-777-200 авиакомпании Red Wings. «В первой половине апреля планируется от 1 до 2 рейсов в неделю из Москвы в Анталью, к концу месяца – три рейса», — добавили в АТОР.

 

Цены на турпакеты с чартерной перевозкой в апреле у Pegas Touristik начинаются от 105 тыс. за тур для двоих на 7 ночей в отель 3* «все включено». У «Библио-Глобуса» — от 94 тыс. рублей за тур с такими же параметрами.

 

Как сообщал ранее «Интерфаск», некоторые российские туроператоры также ведут переговоры с турецким перевозчиком Turkish Airlines. В частности, на рейсах этой компании планируют возить туристов Coral Travel и Pegas Touristik. Старт программ также запланирован на апрель. Цены на эти программы начинаются от 125 тыс. рублей на двоих в отеле 3* «все включено».

 

Отметим также, что вчера Глава Ростуризма Зарина Догузова обсудила с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем ситуацию с авиасообщением между двумя странами.

«Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам постепенно восстановить полётные программы», — написала она в своем телеграмм-канале.

 

Напомним, что в марте все туроператоры приостановили чартерные программы в Турцию из-за опасности ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. Это стало следствием санкций Евросоюза и США против российской авиаотрасли, введенных после 24 февраля.

/TOURBUS.RU

 


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