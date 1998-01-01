Россия снимает «ковидные» ограничения на полеты в 52 страны

Среди стран, для которых сняты все ограничения на регулярные и чартерные рейсы — Танзания, Израиль, Сербия, Таиланд и Тунис

В субботу, 9 апреля, будут сняты ковидные ограничения по частоте и количеству регулярных и чартерных рейсов между Россией и 52 странами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничения снимаются в том числе для Танзании, Сербии, Египта, Израиля, Индии, Туниса, Таиланда и Индонезии, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Как напоминает АТОР, в начале пандемии Россия закрыла полностью международное авиасообщение, а затем Оперативный штаб в 2020-21 гг. постепенно разрешал полеты в определенные страны, но с ограничениями.

Затем для отдельныхстран возможности расширялись. Сейчас без ограничений можно летать в 15 стран, в том числе ряд государств ЕАЭС, Турцию, ОАЭ, Катар, Мексику, Кубу и пр.

«9 апреля возобновляется авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства», – сообщил г-н Мишустин. «Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям», – отметил премьер-министр 4 апреля.

В Оперативном штабе пояснили, что принято решение о полном снятии с 9 апреля ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение со следующими государствами:

Алжиром, Аргентиной, Афганистаном,Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.

Также с 9 апреля Россия снимает ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики.

Как отмечает АТОР, если говорить о массовых и привычных для туристов и туроператоров направлениях из нового списка, то среди них для российских туристов открыты: Венесуэла, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Оман, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Шри-Ланка. Многие из этих стран за последнее время упростили условия для въезда туристов.

По словам экспертов, «снятие ограничений» на полеты в Турцию и Египет может на первый взгляд удивить (ведь и регулярные, и чартерные чартерные рейсы в эти страны были разрешены и ранее), но на самом деле это важно, и значит, что теперь для этих направлений отменены все ограничения на пункты прилета и вылета.

В то же время эксперты АТОР напоминают, что основным препятствием для поездок во все эти страны является то, что российские авиакомпании из-за санкций во многом сейчас лишены возможности летать за границу на имеющихся в их парках самолетах.

При этом Некоторые рейсы по туристическим направлениям в Турцию и Египет уже выполняют Red Wings, Pegas Fly, «Азимут». Кроме того, для полетов в Турцию туроператоры уже с апреля планируют задействовать емкости турецкой Turkish Airlines.

/TOURBUS.RU