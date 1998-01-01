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04 апреля
Сергей Корнеев: «Петербург не только играет роль главной «жемчужины» региона, но и стал основным туристским хабом»

Глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга рассказал о развитии межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России»

 


  

Начало апреля ознаменовалось проведением ряда деловых мероприятий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в Санкт Петербурге и укрепление межрегиональных связей, - рассказали нам в пресс-службе комитета по развитию туризма Северной столицы.

Так, во второй день XV Петербургского Партнериата, 1 апреля, состоялась сессия «Региональный маркетинг. Территория брендов – бренд территорий», посвященная продвижению туристских направлений.

 

В сессии принял участие председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга и ответственный секретарь рабочей группы по реализации межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев. Он рассказал о тех инструментах, которые позволяют раскрывать уникальный потенциал направлений Северо-Запада страны и фокусировать внимание путешественников на новых интересных туристских программах.

 

«В этом году мы отмечаем десятилетие идеи проекта «Серебряное ожерелье России». Тогда, в 2012 году, состоялся разговор о том, что в Северо-Западном федеральном округе очень много уникальных мест, которые, однако, не достаточно известны туристам.

Была поставлена задача по формированию здесь единой туристской макротерритории, а радиальная идея путешествий нашла выражение в образе ожерелья.

 

Санкт Петербург не только играет роль главной «жемчужины» региона, но и стал основным туристским хабом. Такое позиционирование города эффективно в том числе благодаря активно развивающейся транспортной инфраструктуре, связывающей не только туристские центры «Серебряного ожерелья» между собой, но и весь регион с другими округами страны. Новые автомобильные трассы, поезда «Сапсаны» и «Ласточки» позволяют туристам собирать бесконечный «конструктор путешествий» по Северо-Западу, комбинировать «бусины» по-разному, всегда находя что-то новое и еще не изученное в нашем регионе.

 

В этом и состоит основная маркетинговая задача - насыщать проект разнообразными информационными поводами и составляющими, рассказывая об огромном выборе возможностей для путешественников разных возрастов и интересов. Кроме того, такой подход способствует формированию возвратного туризма и устойчивого развития отрасли, когда к одному смыслу путешествия добавляется новый», - отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

 

В своем выступлении он рассказал о том, что на Карте туристских макрорегионов России, формируемой Федеральным агентством по туризму, Северная столица как туристское направление представлена в трех условных образах: «Москва - Санкт Петербург», «Санкт Петербург – российская Балтика», «Санкт Петербург – Русский Север». Эти три вектора хорошо вписываются в общую концепцию продвижения «Серебряного ожерелья России».

 

Развитие проекта в настоящее время включает несколько основных направлений, в том числе вовлечение музеев, которые находятся в Северо-Западном федеральном округе, в туристский маркетинг и туристское пространство. Эта системная работа инициирована Министерством культуры РФ и охватывает все музеи как федеральные, так и региональные, муниципальные, частные, независимо от организационно-правовых форм.

 

Глава Комитета по развитию туризма выделил актуальные тренды в создании привлекательности туристских объектов. Одним из них является использование интерактивного формата и живого диалога, вовлекающего посетителей разных возрастов. К примеру, так взаимодействуют с гостями расположенные в Петербурге Музей железных дорог России, «Музей Фаберже», музей маячной службы в Кронштадте.

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Также на маршрутах «Серебряного ожерелья» планируется развивать все виды автомобильного туризма, популяризировать караванинг и создавать автокемпинги. Для удобства путешественников Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга был разработан модельный «муниципальный стандарт» приема туристов – рекомендованная для муниципальных образований система развития инфраструктуры, создания сети туристских указателей с ориентирующей информацией, туристско-информационных центров.

/TOURBUS.RU

 


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