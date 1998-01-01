РСТ попросил обнулить НДС для туроператоров

В письме на имя Дмитрия Чернышенко указывается, что партнеры туроператоров, включая отельеров, во многом освобождены от налогового бремени

Туроператоры остались фактически единственным звеном в туротрасли, к которому применяется ставка НДС 20%. В результате они несут убытки, так как все поставщики услуг, из которых складывается турпакет, работают по «упрощенке» либо не платят налог на добавленную стоимость.

Турбизнес просит правительство рассмотреть вопрос о распространении нулевой ставки НДС на услуги по формированию и реализации туроператорами турпродукта на территории РФ. Соответствующее письмо Российский союз туриндустрии направил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко, - сообщает сегодня сайт РСТ.

Как напоминает РСТ, в России с 26 апреля будет на пять лет обнулен налог на добавленную стоимость для объектов размещения, соответствующая норма содержится в подписанном президентом законе об антикризисных налоговых мерах.

Вместе с тем, реализация этой меры, как сказано в письме РСТ, предполагает решение ряда смежных задач, связанных с применением НДС в сфере туризма.

В частности, туроператорские компании, формирующие комплексный турпродукт на территории России и находящиеся на общей системе налогообложения, применяют общую ставку НДС в размере 20%, в то время как большинство услуг, входящих в состав турпродукта, либо освобождены от НДС, либо облагаются по пониженной ставке, либо их поставщики применяют упрощенную систему налогообложения (УСН).

При этом туроператоры, находящиеся на общей системе налогообложения, не могут зачесть входящий НДС по всем этим услугам и вынуждены платить налог на добавленную стоимость в размере 20% на всю стоимость турпродукта как комплекса услуг, реализуемого по общей цене.

«В результате такие туроператоры оказываются перед дилеммой: либо создавать неконкурентный по стоимости турпродукт, либо дробить его реализацию на отдельные услуги, а компанию, соответственно, на отдельные юридические лица, фактически осуществляя туроператорскую деятельность под видом турагентской, что противоречит Федеральному Законуи об основах туристской деятельности.

Другим вариантом решения может стать переход от туроператорской деятельности к реализации услуг посредством так называемых центров бронирования и различных агрегаторов», – говорится в письме РСТ.

Такая ситуация в итоге приводит к тому, что льготы, предоставленные для предприятий транспорта и индустрии гостеприимства при формировании турпродукта на условиях общей системы налогообложения просто нивелируются и, как следствие, не снижают стоимость турпродукта для конечного потребителя.

О необходимости обнулить НДС для туроператоров также говорили участники совещания в правительстве 31 марта.

По словам курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко, правительство рассмотрело возможность введения нулевого НДС, однако пока что отложило эту меру. «Но мы продолжим над этим работать. Предыдущие меры тоже не сразу давались, здесь нужно все взвесить: выпадающие из бюджета доходы, влияние нормы на эффективность бизнеса, поскольку НДС зачастую является показателем его здоровья», – пояснил он.

/TOURBUS.RU