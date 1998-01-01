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Норвегия возобновила прием заявлений на визы

При этом в реальности оформить туристическую визу в скандинавскую страну пока что невозможно

Как сообщает Ассоциация туроператоров, Норвегия возобновила прием заявлений на визы в России - напомним, соседняя страна приостановила выдачу виз российским заявителям с 9 марта.

Но процесс выдачи виз восстановлен лишь отчасти. Подать документы на туристическую визу в Норвегию пока не получится: «по техническим причинам» – прием заявлений на получение виз для туристических поездок не возобновлен. Посольство Норвегии рассчитывает что туристические визы начнут выдаваться в мае 2022 года, - сообщает АТОР.

Сейчас же, по информации Посольства Норвегии, можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, а также шенгенских виз для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения, а также для официальных визитов. Документы принимаются визовыми центрами (ВЦ) в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске

При этом россиянам придется продумать и способ платежа за визовый сбор при подаче анкеты.

Как указано в разъяснениях на сайте ВЦ, оплата визового сбора напрямую в визовом центре VFS недоступна.

Оплатить визовый сбор возможно на сайте www.udi.no картой Visa или Mastercard, которая принимается к оплате в Норвегии. Соответственно, российским заявителям потребуется банковская карта, выпущенная зарубежными банками. Из-за санкций картами Visa или Mastercard, эмитированными российскими банками, оплатить услуги за рубежом, включая визовый сбор, технически невозможно.

Если у заявителя нет возможности оплатить сбор на указанном норвежском сайте, то на данном этапе он не сможет подать заявление на норвежскую визу или на проживание в Норвегии. «Процесс обработки заявления непосредственно привязан к номеру заявления (APN), который формируется системой автоматически в момент оплаты сбора», - подчеркивается в сообщении норвежской дипмиссии.

Как напоминает АТОР, Норвегия открыта для российских туристов. C 12 февраля 2022 года в Норвегии отменили все ограничения, связанные с коронавирусом. Туристам для въезда в Норвегию больше не нужны прививочные сертификаты и тесты, а во время пребывания в стране не придется носить маски.

/TOURBUS.RU