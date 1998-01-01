В ходе волнений на Шри-Ланке наши туристы не пострадали

Сейчас на курортах страны находятся лишь несколько десятков российских туристов

Обстановка на курортах Шри-Ланки спокойная, там находятся примерно несколько десятков организованных российских туристов, сообщили представители туриндустрии, которых сегодня цитирует «Интерфакс».

По информации СМИ, Шри-Ланка переживает в настоящее время серьезный экономический кризис, который считают наихудшим в стране с момента получения независимости в 1948 году. Жители страны не могут купить газ для бытовых нужд, нет лекарств, бензина, а также многих продуктов питания, поскольку в стране наблюдается дефицит иностранной валюты, которой платят за импортируемые на Шри-Ланку товары.

Сотни жителей Коломбо приняли участие в протестах из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Протестующие собрались возле дома президента страны Готабаи Раджапаксы с требованием его отставки.

"Количество организованных туристов выясняем. Предположительно, их там не больше нескольких десятков. Самостоятельные теоретически также могут быть, но оценить их количество сложно. В любом случае, это единицы", — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам гендиректора туроператора "Пантеон" Анатолия Гаркушина, туристов на Шри-Ланке немного из-за отсутствия прямых рейсов на остров. Кроме того, обстановка на курортах острова спокойная, протесты никак не повлияли на отдых россиян.

Напомним, что в конце марта стало известно, что авиакомпания SriLankan Airlines приостанавливает полеты между Москвой и Коломбо из-за проблем со страховкой ввиду санкций. Впрочем, по последним данным АТОР, ланкийский перевозчик вернется в Россию уже в апреле.

Одновременно в расписании «Аэрофлота» с 8 апреля появились рейсы из Москвы в Коломбо. В расписании по маршруту заявлены три частоты в неделю: по средам, пятницам и субботам.

При этом, по мнению специалистов, Шри-Ланка входит в число стран где риск задержания российских самолетов минимален.

«Спрос на Шри-Ланку в этом зимнем сезоне был высоким. Направление, благодаря понятным протоколам въезда, воспринималось как достойная альтернатива курортам стран Юго-Восточной Азии.

Появление дополнительной прямой перевозки будет способствовать росту продаж и популяризации Шри-Ланки», – сообщили в связи с этим пресс-службе «Интуриста».

/TOURBUS.RU