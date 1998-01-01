Зарина Догузова: «Долг туроператоров за отмененные туры в Египет составляет почти 8 млр руб.»

Долг туроператоров перед туристами за отмененные туры в Египет составляет почти 8 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам встречи чрезвычайным и полномочным послом Египта в России Назих Аль-Нагари, - информирует «Интерфакс».

"Долг российских туроператоров по уже оплаченным поездкам в Египет – почти 8 млрд рублей. Поэтому обсудили меры для запуска сезона, речь в первую очередь об авиасообщении — чтобы наши туроператоры и турагенты смогли выполнить свои обязательства по оплаченным турам, а туристы – отправиться в запланированные отпуска", — написала она в своем телеграм-канале.

По словам г-жи Догузовой, посол подтвердил заинтересованность Египта в российском турпотоке и развитии отношений между нашими странами в туристической отрасли.

"Отдельно затронули возможность внедрения карты "Мир" на курортах Египта", — добавила глава Ростуризма.

Напомним что Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах из-за санкций Евросоюза.

Египетский перевозчик Egypt Air в марте остановил полеты в Россию из-за проблем со страхованием самолетов.

Сейчас туроператоры предлагают туры на базе рейсов из Москвы и других городов России авиакомпаниями Turkish Airlines (со стыковкой в Стамбуле) или Emirates (в Дубае). Прямых рейсов в Каир и на курорты Египта пока нет. Авиакомпания Egypt Air планирует возобновить перелеты из Каира в Москву 6 апреля, но эта дата пока под вопросом.

"Самыми популярными курортами в этом сезоне традиционно являются Хургада и Шарм-эль-Шейх. Также мы предлагаем туры на молодой курорт Марса Алам с его нетронутыми коралловыми рифами и малолюдными песчаными пляжами", — отмечает глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

/TOURBUS.RU