Нынешний этап программы кешбэка завершится досрочно

Текущий этап продаж туров по России с кешбэком из-за высокого спроса завершится досрочно в ночь на 9 апреля, сообщает пресс-служба Ростуризма.

«Продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе туристического кешбэка идут уже две недели. За этот период с 14 марта туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тыс. человек. Суммарно, таким образом, с начала года программой воспользовались более 1,2 млн человек», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что спрос на программу огромный. По сравнению с предыдущим окном продаж, которое проходило с 18 января по 28 февраля, он вырос в два раза. А по сравнению с прошлым годом путешествия с кешбэком бронируют в пять раз чаще.

«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства. Они скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось – в ночь с 8 на 9 апреля. Таким образом у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», — цитирует пресс-служба главу Ростуризма Зарину Догузову.

Как подчеркнула г-жа Догузова, очередное окно продаж на осенне-зимний период состоится, как и планировалось. О сроках его проведения Ростуризм сообщит дополнительно.

Как напоминает «Интерфакс», программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавирус. Предыдущий начался 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделенные на него правительством деньги кончились раньше срока.

Напомним также, что в ночь на 31 марта стартовала и программа детского туристического кешбэка. Как сообщает пресс-служба Ростуризма, продажи путевок в рамках программы продлятся до 31 августа. В этом году впервые правительство включило в программу детского кешбэка, и палаточные лагеря.

Отправить ребенка на отдых в рамках программы можно будет с 1 мая и на протяжении всего летнего сезона, вплоть до конца сентября. Правительство выделило на программу детского кешбэка в 2022 году 7,5 млрд рублей. Как ожидается, по ней отдохнут порядка 450 тыс. детей.

/TOURBUS.RU