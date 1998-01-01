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01 апреля
«Победа» будет летать только из Внуково
Лоукостер также подтвердил, что «Победа» оставит только 25 самолётов Boeing-737 из всего флота компании
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 8 апреля временно переводит программу полётов из аэропорта Шереметьево во Внуково, откуда будут выполняться все московские рейсы лоукостера, сообщили нам сегодня в пресс-службе компании.
При этом «Аэрофлот» сохранит долю группы в общих производственных объёмах и перевозках пассажироваэропорта Шереметьево, восполнив пассажиропоток «Победы» за счёт расширения собственной полётной программы. Самолёты группы «Аэрофлот» продолжат обеспечивать рейсы из Москвы по всем ранее планируемым направлениям внутрироссийской сети, - добавили в пресс-службе.
Пассажирам «Аэрофлота», забронировавшим билеты на рейсы «Победы» из Шереметьево в Барнаул, Нальчик, Владикавказ, Чебоксары, Петрозаводск и в обратном направлении, на указанный при бронировании адрес электронной почты будет направлено предложение на выбор: воспользоваться рейсом «Победы» по аналогичному направлению из Внуково или оформить полный возврат денежных средств. Пассажиры с билетами «Аэрофлота» на рейсы «Победы» по другим направлениям из Шереметьево будут переданы на собственные рейсы «Аэрофлота», о чём авиакомпания оповестит пассажиров по факту завершения переоформления.
«Победа» оставит в оперировании 25 самолётов Boeing 737 из всего флота компании. Остальные 16 воздушных судов будут поставлены на временное хранение во Внуково, с поддержанием их лётной годности для обеспечения возможности оперативного ввода в эксплуатацию. Кроме того, приостановлена ранее планируемая передача 20 самолётов Boeing 737 из парка «Аэрофлот»а в «Победу».
Ка отметил в этой связи врио генерального директора авиакомпании «Победа» Андрей Юриков, «Временное сокращение флота и концентрация операционных процессов в одном базовом аэропорту Внуково — это строго выверенное решение, и его было непросто принять на фоне впечатляющих успехов «Победы», признанной мировым лидером по темпам развития, налёту и загрузке рейсов. Но именно эти необходимые временные меры позволят компании благополучно пройти сложный период. Наш опыт радикальных решений, когда весной 2020 года в пандемию мы «заземлили» весь флот, доказал безусловную эффективность.
Поэтому сейчас мы делаем всё возможное, чтобы избежать сокращений в команде, и будем сохранять самолёты на бетоне в лётной годности, чтобы иметь возможность оперативно вернуться к прежним темпам развития, как только это будет возможно. С учётом сокращенных объёмов мы сосредоточимся на операционных процессах из одного базового аэропорта для более эффективного использования ресурсов компании».
/TOURBUS.RU
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