«Библио-Глобус» полетит в Египет на крыльях Red Wings

Рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут осуществляться из аэропорта «Жуковский» на лайнерах Boeing 777-200

Как сообщает АТОР, на сайте туроператора «Библио-Глобус» появились туры с прямыми перелетами из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В отличие от предыдущих полетных программ, партнером «Библио-Глобус» по авиаперевозке в Египет в апреле будет не авиакомпания «Россия», а авиакомпания Red Wings. ОФициальный статус рейсов пока неясен, но по факту это чартеры, так как выполняются по заказу одного туроператора.

Рейсы в сотрудничестве с Red Wings в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут осуществляться из аэропорта Жуковский на лайнерах Boeing 777-200.К бронированию на прямых рейсах доступны заезды от 4 дней и больше.

Как следует из системы бронирования, полетная программа в Хургаду стартует с 3 апреля. До 10 апреля будет выполняться два рейса в неделю, с 13 апреля – 4 частоты в неделю.

Полеты в Шарм-эль-Шейх из Жуковского начинаются со 2 апреля и будут выполняться 2 раза в неделю до конца апреля.

По информации Red Wings, сейчас во флоте авиакомпании - три дальнемагистральных Boeing 777-200. Третий из таких самолетов вместимостью 412 кресел перевозчик получил осенью прошлого года. Лайнер Boeing 777-200 выполнял коммерческие рейсы из Москвы, в том числе, в Анталью.

Находятся ли сейчас упомянутые самолеты Boeing 777-200 уже в российском или еще в зарубежном реестре, неизвестно. В открытых источниках такой информации нет.

Однако ранее издание «КоммерсантЪ» отмечало, что Red Wings не только не намеревалась выводить три своих дальнемагистральных самолета Boeing из эксплуатации в связи с санкциями, но и рассматривала в марте возможность увеличения их парка имеющихся до пяти в некоем «совместном проекте с одним из российских банков».

По мнению АТОР, скорее всего, туроператор и перевозчик в нынешних условиях просчитали все риски и получили разрешения на полетную программу на Boeing 777-200 от российских авиавластей, заручившись также и соответствующими гарантиями и разрешениями и со стороны авиаведомств Египта.

/TOURBUS.RU