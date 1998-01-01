Дмитрий Чернышенко: «Мы сохраним льготную ставку по кредитам для инвесторов в туристическую инфраструктуру»

На вчерашнем правительственном совещании, в котором приняли участие около 130 представителей власти,Ростуризма и турбизнеса, курирующий туротрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о мерах по выходу туризма из нынешнего острого кризиса

Как отметил в начале своего выступления вице-премьер, которого цитирует РСТ, «Вчера очень активно рассылалось сообщение, что мировая туриндустрия потеряет 7 млрд долларов из-за отсутствия российских туристов. От нас с вами зависит, чтобы эти 7 млрд не потеряла, а получила российская туриндустрия. И я уверен, что это даже не 7, а гораздо больше. Потому что из России за последние 20 лет вывезли порядка 300 млрд долларов, на которые туристическая инфраструктура развивалась в других странах по всем популярным направлениям».

«Страна дождалась этих инвестиций: благодаря решению правительства и президента, который нас поддержал, создан национальный проект в области туризма....- Правительство уже приняло около 200 различных мер стабилизации и поддержки нашей экономики. Благодаря активной позиции Ростуризма и отрасли, которые давали свои предложения, часть мер напрямую относится к туризму», - продолжил спикер.

Так, по словам вице -премьера, «революционным» стало решение, которого так долго ждала отрасль – нулевая ставка НДС на 5 лет в отношении услуг гостиниц.-В план первоочередных включены меры по субсидированию половины стоимости путевок в детские лагеря. На это из бюджета выделено более 7,5 млрд руб.

Правительством также предусмотрена поддержка компаний, в том числе туроператоров, которые вывозят наших граждан из-за рубежа. На эти цели выделено более 10 млрд руб. Вывезено порядка 117 тыс. наших соотечественников, которые испытывали трудности с возвращением домой.

Дополнительно к тем средствам, которые уже были предусмотрены нацпроектом, из федерального бюджета на первоочередную поддержку туротрасли и граждан выделена уже почти половина бюджета всего национального проекта – более 20 млрд руб.

Особо г-н Чернышенко отметил, что правительство РФ сохранит льготную ставку по кредитам до 5% для инвесторов в туристическую инфраструктуру в условиях резкого роста ставок.

"Мы в приоритетном порядке обеспечиваем перераспределение средств нацпроекта на субсидирование инвесторов, которые строят инфраструктуру. Мы вам гарантируем сохранение процентной ставки льготной до 5%, для этого все необходимые решения приняты", — сказал он и. Г-н Чернышенко также попросил Ростуризм довести эту информацию до ключевых банков.

Из первых 38 проектов, которые были отобраны в прошлом году, в этом году откроются новые гостиницы во Владимирской области, Владивостоке, Омске, Железноводске. К уже запланированным 38 объектам с общим объемом 14 тыс. номеров в этом году будут дополнительно отобраны инвестпроекты еще почти на 6 тыс. номеров, - сообщил далее г-н Чернышенко.

«Самое главное сейчас – ускоренное создание инфраструктуры и отладка сервиса, чтобы мы в честной борьбе побеждали международные курорты и эти миллиарды оставались у нас в стране, инвестировались в нашу инфраструктуру для наших детей», - заключил вице-премьер.

/TOURBUS.RU