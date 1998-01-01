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Мурманская область стала регионом-партнёром весенней серии Workshop «Турбизнес»

Традиционное профессиональное туристическое роуд-шоу стартует в ближайший понедельник и в течение полутора месяцев пройдет в двух десятках городов России и Беларуси

Мурманская область впервые выступит регионом-партнёром весенней серии Workshop «Турбизнес», которая стартует уже 4 апреля в Нижнем Новгороде и пройдет в 21 городе России и Минске.

Напомним, что предстоящая серия workshop, организуемая Медиахолдингом «Турбизнес» — уже 47-я по счёту. Первые тематические встречи начнутся в городах Поволжья, затем команда отправится по мегаполисам Урала, Западной Сибири, после чего посетит главные города Юга России.

Далее в расписании деловых гастролей — Минск, Калининград и С-Петербург. Завершится роудшоу «Турбизнес» в середине мая в городах Центральной России.

В рамках мероприятий планируется провести около сотни мастер-классов и презентаций. Практически в каждом городе весенней серии перед началом workshop запланировано проведение бизнес-завтрака с участием туроператоров и офисов по туризму.

По итогам прошедшего зимнего сезона Мурманская область вошла в ТОП-3 самых популярных горнолыжных направлений россиян, а также занимает лидирующие позиции в туристических рейтингах в сфере гастрономии, рыбалки, экологического туризма и многих других направлений.

Как отмечает Александр Елисеев, председатель Комитета по туризму Мурманской области, «Мурманская область — динамично развивающийся регион с точки зрения туризма на арктических территориях Российской Федерации (АЗРФ). Каждый третий турист, прибывающий в АЗРФ, посещает Мурманскую область».

Посетители workshop «Турбизнес» смогут погрузиться в атмосферу арктических путешествий, принять участие в розыгрыше призов от регионального Туристского информационного центра, а также получить информационные материалы о туристическом потенциале региона-партнера.

Для участников в таких городах, как Челябинск, Тюмень и Екатеринбург будет представлена возможность напрямую пообщаться с руководителем Туристского информационного центра Мурманской области и узнать о новинках туристического сезона 2022 года.

Напомним, что Мурманская область — один из наиболее крупных, экономически развитых и урбанизированных регионов Европейского Севера России, имеющий стратегическое значение для интересов страны в Арктической зоне Российской Федерации.

Кроме того, это край нетронутой природы, величественных артефактов освоения российской Арктики, первозданных традиций саамов и поморов, посёлков, расположенных на Краю Света, бескрайних тундр, порожистых рек и тысяч озер с кристально чистой водой.

Озера и реки Кольского полуострова неисчислимы: более 111 тысяч озер и более 20 тысяч рек с чистейшей водой – и все они полны рыбы. Все они влекут поклонников спортивной рыбалки совершить путешествие в Мурманскую область, чтобы наедине с нетронутой природой насладиться самым большим уловом в своей жизни.

Летом, начиная с мая рыбачить можно круглые сутки при полярном солнце, это значит, что солнце в течение суток вообще не заходит за горизонт, а с конца августа по апрель на небе можно наблюдать удивительный танец Северного сияния.

Все это волшебство всего в двух часах лёта из Москвы или Санкт-Петербурга!